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Tügiad'dan londra çıkarması

6 dakika önce

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere ile ikili ticaretin geliştirilmesi adına bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Tügiad'dan londra çıkarması, System.String[]

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan İngiltere ile ikili ticaretin geliştirilmesi adına bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

TÜGİAD, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) ile Londra'da işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye'de 850 üyesi bulunan TÜGİAD ayrıca Londra'da bir de resmi irtibat ofisi açtı. TÜGİAD'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre anlaşma ile Türkiye ile İngiltere arasında ekonomik, ticaret ve girişim borsalarının gelişiminin birlikte teşvik edileceği belirtildi. Ayrıca, ekonomi, ticaret ve teknoloji dahil çeşitli alanlarda işbirliği geliştirilmesi için düzenli toplantılar düzenleneceği de ifade edildi.

TÜGİAD Başkanı Anıl Ali Rıza Şohoğlu, şunları söyledi; "TÜGİAD üyeleri tarafından üretilen uluslararası ticaret hacmi, Türkiye'de yapılan ihracatta yıllık 18 milyar dolara, ithalatta ise 23 milyar dolara ulaştı. Türk genç iş dünyasının sesi olan TÜGİAD'ın, TBCCI ile başlayan bu işbirliği iki ülke arasındaki karşılıklı ticareti önemli ölçüde arttıracaktır. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Törende konuşan TBCCI Başkanı Alderman Emma Edhem, derneklerinin, İngiltere ile Türkiye arasında ikili ticaret, yatırım ve ortak girişimleri teşvik etmeyi hedefleyen çok çeşitli ticaret, belge tasdiki ve çeşitli iş destek hizmetleri sunduğunu söyledi. Edhem bu anlaşma ile artık işbirliğinin katlanarak büyüyeceğini belirtti. Londra'da G20 Genç Girişimciler Platformu Yönetim Kurulu toplantısına da katılan TÜGİAD heyetinin Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın ile de görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu. (Fotoğraflı)

İngiltere, Türkiye, Londra, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
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