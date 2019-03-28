Son Dakika Haberleri: TÜGİAD Ege Çocuklarla Bir Araya Geldi

TÜGİAD Ege Çocuklarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

İzmir Valiliği İl Sosyal Etüd ve Proje Müdürlüğü'nün organize ettiği ve çocuklar için geliştirdiği "Umut Köprüsü" projesi kapsamında TÜGİAD Ege Şubesi, çocuklarla bir araya geldi.

TÜGİAD Ege Çocuklarla Bir Araya Geldi, System.String[]

TÜGİAD Ege Şubesi'ni geçtiğimiz ay ziyaret eden İzmir Valiliği İl Sosyal Etüd ve Proje Müdürü Hatice Suna Bina ve beraberindeki heyet ile varılan anlaşma ile yapılmasına karar verilen çocuklarla bir araya gelme organizasyonu, TÜGİAD Ege Şubesi üyelerinin katılımı ile yapıldı. Parkinn By Radisson Otel'in toplantı sponsoru olduğu buluşmada çocuklara Karma Events birer çanta, Analiz Kırtasiye ise kırtasiye malzemeleri hediye etti. Yapılan toplantıda TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş ve TÜGİAD Ege Şubesi üyesi iş insanları meslek yaşamından örnekler vererek çocukların sorularını yanıtladı.

TÜGİAD Ege Şubesi'ni geçtiğimiz ay ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunan İzmir Valiliği İl Sosyal Etüd ve Proje Müdürü Hatice Suna Bina, Umut Köprüsü ile çocukların 'hayatlarına ışıklı pencereler açmak' istediklerini söyleyerek TÜGİAD Ege Şubesi'ni de projeye davet etmişti.O görüşmede her tür desteği vereceklerini belirten TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş, bugün çocuklarla yapılan tanışma toplantısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Proje kapsamında Buca Gazi Ortaokulu'ndan 6. Sınıf öğrencileri ile TÜGİAD Ege Şubesi üyelerinin tanışma toplantısına sponsor olarak otelini açan Parkinn By Radisson Oteli'ne ve çocuklara çanta ve kırtasiye malzemesi hediye eden Karma Events ve Analiz Kırtasiye'ye teşekkür eden Can Yavaş, önümüzdeki dönemde çocuklarla farklı etkinlikler de organize edeceklerini ifade etti.

"Geleceğimiz çocuklar, biz de onların yanındayız"

Çocuklarla farklı bir ortamda, okul veya dernek merkezi dışında bir araya gelmek istediklerini söyleyen TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş,çocuklara kendi iş yaşamı ve eğitim hayatından örnekler vererek tavsiyelerde bulundu. Çocukların kendilerine rol model bulmasının önemine değinen Yavaş, "Aslında hepimizin önünde çok büyük bir rol model var, o da Atatürk. Kendisi bu ülkeyi yoktan var ederek bizlere armağan etti. Atatürk'ün hayatı boyunca 4 bin kitap okuduğunu düşünürseniz okumanın ne kadar önemli olduğunu anlarsınız" diye konuştu. Sonrasında TÜGİAD Ege Şubesi Başkan Yardımcıları Özlem Gültekin ve Melih Sebastien Durmuş ile TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Artun Şeber ve Engin Korkmaz, çocuklara kendi meslek alanları ile ilgili bir sunum yaparak çocuklarla sohbet ettiler.

Projede hangi kurumlar var?

T.C. İzmir Valiliği ile Buca Kaymakamlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Hokey Federasyonu, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Fight Academy Eğitim ve Mücadele Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü "Umut Köprüsü" sonunda eğilimleri ve yeteneklerine göre çocuklar "Umut Bahçesi" adı verilen ve çocukların atölye çalışmalarına katılımı planlanan projeye dahil edilecekler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:56 Kaynak: Bültenler

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