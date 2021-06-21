TÜGİAD Ege Şubesi, İş Hukuku Uzmanı Prof. Serkan Odaman'ı ağırladı - Son Dakika

Bu pandemi döneminde çalışma ve iş hayatında tüm üyelerinin değişik hukuki sorunlarla karşılaşabildiğini söyleyen Durmuş, bu sebeple bilgilendirme toplantısında konuşmacı olarak İş Hukuku Uzmanı Avukat Prof. Serkan Odaman'ı ağırlamak istediklerini söyledi. Durmuş, "İş Hukuku'nda Güncel Sorunlar başlığıyla değerli hocamız Prof. Serkan Odaman'ı dinlemenin tüm üyelerimiz için faydalı olacağını düşündük" diye konuştu.

İş Hukuku Uzmanı Avukat Prof. Serkan Odaman, öncelikle TÜGİAD Ege Şubesi ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Pandemi nedeniyle çok zor bir dönem yaşadıklarını ifade eden Prof. Odaman, "Bir iş hukukçusu olarak hiç bu kadar çok soru ve sorunla karşı karşıya kalmamıştım" dedi.

İş hukuku işçi ile işveren arasındaki makul ilişkinin sağlanmasının bir aracı olduğunu, işçiyi koruma ilkesi dışında işletmeyi koruma ilkesinin de iş hukuku alanına girdiğini hatırlatan Prof. Odaman, "Zamanında sadece işçiyi korumanın bir enstrümanı olarak kabul edilen iş hukuku, 1990'lı yıllardan sonra özellikle 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı iş kanunu ile beraber işletmelerin haklarını da gözetir hale geldi" dedi.

Özellikle kriz zamanlarının konusu olan esneklik uygulamalarının işletmeyi koruma amaçlı uygulamalar olarak yasada düşünüldüğünü söyleyen Prof. Odaman, "Ancak kimse salgını, pandemiyi düşünmemişti. Hem can pazarı hem de üretim devam ettirilmeye çalışılıyor. Çok kolay bir dönemden geçmiyoruz. Daha zengin ülkeler daha kolay atlatılırken, marka üretemeyen, iyi bir fasoncu ülke olarak böyle bir döneme yakalanmak daha zor oluyor" dedi.

"Uzaktan çalışmayı öğreniyoruz"

Uzaktan çalışma konusunun bugün gündemde olduğunu, ancak hukuken yeni bir çalışma biçimi olmadığını hatırlatan Prof. Odaman, "Bu çalışma şekli yeni bir durum değil, yasamızda var. Kişinin evden çalışıyor olması 24 saat hizmette olduğu anlamına gelmiyor. Mesai mefhumu evden çalışmada da vardır" dedi.

Gece ya da akşam saatlerinde yani mesai sonrası bir çevrimiçi etkinlik organize edildiği takdirde bunun fazla mesai içine girdiğini vurgulayan Odaman, "Bir örnekle açıklayayım, saat 21-22 arası bir çevrimiçi toplantı organize ettiniz, bunun 1 saatlik bir mesai olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çalışmaya hazır halde bekleme de çalışma süresine dahildir. Çalışanın normal mesaisi saat 18'de bitiyorsa, böyle bir toplantı sonucunda 18'den 22'ye 4 saatlik mesai işler" dedi.

İşletmelerin, evden çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde bunları gözetmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Odaman,"Yarın işveren çalışanı ile mahkemelik olduğunda bu evden çalışma saatlerinin karşısına fazla mesai olarak geleceğini bilmeli" diye konuştu.

"Ücretsiz izin başka pandemi ücretsiz izin başka"

Yasada olan ücretsiz izin uygulamasında işçinin onayının şart olduğunu hatırlatan Odaman, "Ancak pandemi ücretsiz izinde durum değişiyor. İşveren açısından gerekçe bildirme mecburiyeti ve işçiden onay alma zorunluluğu yok. Bu açıdan işverene bu konuda büyük imkan tanıyor" dedi.

Ücretsizizne ayrılan işçiye de bu dönemde nakdi ödeme yapıldığını hatırlatan Odaman, "Pandemi ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı uygulaması doğru. Eksik olan ücretsiz izne ayrılan işçiye verilen nakdi yardımın düşük olması" diye konuştu.