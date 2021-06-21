Üye Girişi
TÜGİAD Ege Şubesi, İş Hukuku Uzmanı Prof. Serkan Odaman'ı ağırladı - Son Dakika

TÜGİAD Ege Şubesi, İş Hukuku Uzmanı Prof. Serkan Odaman'ı ağırladı

21.06.2021 09:32
TÜGİAD Ege Şubesi, İş Hukuku Uzmanı Prof. Serkan Odaman'ı ağırladı, System.String[]

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, pandemi nedeniyle çevrimiçi buluşmalara devam ettiklerini söyledi.

Bu pandemi döneminde çalışma ve iş hayatında tüm üyelerinin değişik hukuki sorunlarla karşılaşabildiğini söyleyen Durmuş, bu sebeple bilgilendirme toplantısında konuşmacı olarak İş Hukuku Uzmanı Avukat Prof. Serkan Odaman'ı ağırlamak istediklerini söyledi. Durmuş, "İş Hukuku'nda Güncel Sorunlar başlığıyla değerli hocamız Prof. Serkan Odaman'ı dinlemenin tüm üyelerimiz için faydalı olacağını düşündük" diye konuştu.

İş Hukuku Uzmanı Avukat Prof. Serkan Odaman, öncelikle TÜGİAD Ege Şubesi ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Pandemi nedeniyle çok zor bir dönem yaşadıklarını ifade eden Prof. Odaman, "Bir iş hukukçusu olarak hiç bu kadar çok soru ve sorunla karşı karşıya kalmamıştım" dedi.

İş hukuku işçi ile işveren arasındaki makul ilişkinin sağlanmasının bir aracı olduğunu, işçiyi koruma ilkesi dışında işletmeyi koruma ilkesinin de iş hukuku alanına girdiğini hatırlatan Prof. Odaman, "Zamanında sadece işçiyi korumanın bir enstrümanı olarak kabul edilen iş hukuku, 1990'lı yıllardan sonra özellikle 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı iş kanunu ile beraber işletmelerin haklarını da gözetir hale geldi" dedi.

Özellikle kriz zamanlarının konusu olan esneklik uygulamalarının işletmeyi koruma amaçlı uygulamalar olarak yasada düşünüldüğünü söyleyen Prof. Odaman, "Ancak kimse salgını, pandemiyi düşünmemişti. Hem can pazarı hem de üretim devam ettirilmeye çalışılıyor. Çok kolay bir dönemden geçmiyoruz. Daha zengin ülkeler daha kolay atlatılırken, marka üretemeyen, iyi bir fasoncu ülke olarak böyle bir döneme yakalanmak daha zor oluyor" dedi.

"Uzaktan çalışmayı öğreniyoruz"

Uzaktan çalışma konusunun bugün gündemde olduğunu, ancak hukuken yeni bir çalışma biçimi olmadığını hatırlatan Prof. Odaman, "Bu çalışma şekli yeni bir durum değil, yasamızda var. Kişinin evden çalışıyor olması 24 saat hizmette olduğu anlamına gelmiyor. Mesai mefhumu evden çalışmada da vardır" dedi.

Gece ya da akşam saatlerinde yani mesai sonrası bir çevrimiçi etkinlik organize edildiği takdirde bunun fazla mesai içine girdiğini vurgulayan Odaman, "Bir örnekle açıklayayım, saat 21-22 arası bir çevrimiçi toplantı organize ettiniz, bunun 1 saatlik bir mesai olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çalışmaya hazır halde bekleme de çalışma süresine dahildir. Çalışanın normal mesaisi saat 18'de bitiyorsa, böyle bir toplantı sonucunda 18'den 22'ye 4 saatlik mesai işler" dedi.

İşletmelerin, evden çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde bunları gözetmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Odaman,"Yarın işveren çalışanı ile mahkemelik olduğunda bu evden çalışma saatlerinin karşısına fazla mesai olarak geleceğini bilmeli" diye konuştu.

"Ücretsiz izin başka pandemi ücretsiz izin başka"

Yasada olan ücretsiz izin uygulamasında işçinin onayının şart olduğunu hatırlatan Odaman, "Ancak pandemi ücretsiz izinde durum değişiyor. İşveren açısından gerekçe bildirme mecburiyeti ve işçiden onay alma zorunluluğu yok. Bu açıdan işverene bu konuda büyük imkan tanıyor" dedi.

Ücretsizizne ayrılan işçiye de bu dönemde nakdi ödeme yapıldığını hatırlatan Odaman, "Pandemi ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı uygulaması doğru. Eksik olan ücretsiz izne ayrılan işçiye verilen nakdi yardımın düşük olması" diye konuştu.

Pandemi, işçi, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TÜGİAD Ege Şubesi, İş Hukuku Uzmanı Prof. Serkan Odaman'ı ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı 09:48 Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk 09:37 Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı 09:31 Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı
Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı 08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş 08:16 Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum 08:08 Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı 07:53 Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı 07:44 Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı

Son Dakika Haberleri
09:50 Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi
09:48 Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
09:36 Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi
09:36 Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk
09:31 Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı
09:03 Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen talihsiz adam ağır yaralandı! O anlar saniye saniye görüntülendi
08:40 Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı
08:20 Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?
07:43 Son Dakika! Ermenistan'daki parlamento seçimlerini, Paşinyan'ın partisi kazandı
07:32 Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı
Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Trafik sigortasındaki en önemli belirsizlik ortadan kalktı: Vatandaş artık tazminatını daha hızlı alabilecek Trafik sigortasındaki en önemli belirsizlik ortadan kalktı: Vatandaş artık tazminatını daha hızlı alabilecek         
09:45
Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi Karadağ sırtlarında 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Atatürk silüeti belirdi         
09:37
Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı         
08:45
Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?         
08:20
ABD'de şiddetli fırtına facia getirdi! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti ABD'de şiddetli fırtına facia getirdi! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti         
08:16
A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30 A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30         
07:57
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi         
07:36
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı         
07:33
Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti         
18:31
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan adamın, 97 gün sonra cansız bedeni bulundu         
16:21
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 09:54:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜGİAD Ege Şubesi, İş Hukuku Uzmanı Prof. Serkan Odaman'ı ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement