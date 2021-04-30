TÜGİAD Ege Şubesi'nden protokol ziyaretleri - Son Dakika

TÜGİAD Ege Şubesi'nden protokol ziyaretleri

30.04.2021 09:21
TÜGİAD Ege Şubesi'nden protokol ziyaretleri, System.String[]

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu genel kurulun ardından protokol ziyaretlerine başladı.

İlk olarak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamlarında ziyaret eden TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, dernekleri hakkında bilgi verirken, kurumlarla ortak projeler yaparak ,İzmir'e daha çok katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e yürüttükleri projeleri ve çalışmaları anlatan TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, bu pandemi döneminde yürütülecek her çalışmaya İzmir'in bir STK'sı olarak katkı koymaya hazır olduklarını ifade etti.

TÜGİAD Ege Şubesi yönetiminin hazır bulunduğu ziyarette Vali Köşger'e TÜGİAD'ın kuruluş misyonu ve hedefleri anlatılırken, yönetim kurulu üyelerinin faaliyet alanları da Vali Köşger'e sunuldu. İş dünyası olarak her zaman kamunun yanında olduklarını ve yürütülen hizmetlere katkı koymayı ilke edindiklerini ifade eden Durmuş, "Sayın Valimize ziyarette bulunarak, hem kendimizi hem derneğimizi tanıttık hem de desteğimizi ilettik. Sayın Valimiz Köşger'in gösterdiği sıcak yaklaşımdan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, bir kentin kalkınması ve gelişiminde iş dünyasının büyük bir önemi olduğunu ifade ederek, "İzmir'deki genç iş insanlarının örgütlendiği TÜGİAD Ege Şubesi'ne çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"İzmir için varız"

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de makamında ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le de kent ile ilgili düşüncelerini paylaşan Durmuş, "TÜGİAD Ege Şubesi olarak kentte fayda sağlayacak projelerde yer alabiliriz. Bu konuda belediye ile ortak çalışmalar içinde bulunabiliriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise genç girişimcilerin ülke için çok önemli olduğunu, destek verilerek daha çok girişimcinin yeni işler kurarak kent ekonomisine katkı sağlaması gerektiğini söyledi. Deprem ve doğal afetler sonrası kent olarak birlik olduklarını söyleyen Soyer, "Deprem de 'Bir kira, bir yuva' kampanyasına 42 milyon TL bağış yapıldı. Bu birlikteliğin her zaman sürmesini istiyoruz. Bu anlamda kentin STK'ları ile ilişkiyi her zaman canlı ve sıcak tutmak ana hedeflerim arasında. Sizin de görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Ortak akılla birçok sorunumuzu daha kolay çözeceğimizden hiç şüphem yok" diye konuştu.

TÜGİAD Ege Şubesi'nden protokol ziyaretleri

Sivil Toplum Kuruluşları, Tunç Soyer, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TÜGİAD Ege Şubesi'nden protokol ziyaretleri - Son Dakika


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