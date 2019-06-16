“TÜGİAD ekonomi, siyaset ve hukuk gündemini ele aldı”
1 saat önce
TÜGİAD Bursa Şubesi'nde ekonomi, siyaset ve hukuk alanındaki son gelişmeler, 'TÜGİAD Bursa Buluşmaları' toplantısında ele alındı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:38
TÜGİAD Bursa
Şubesi'nde ekonomi, siyaset ve hukuk alanındaki son gelişmeler, 'TÜGİAD Bursa Buluşmaları' toplantısında ele alındı.
İki pazarcıyı vuran emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandım
Türkiye'nin en uzun sahili olacak olan Karacabey Boğazı Plajı için geri sayım başladı
Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler
İki grup arasındaki borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı