TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel'den Ankara çıkarması - Son Dakika

TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel'den Ankara çıkarması

08.04.2021 15:19
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel'den Ankara çıkarması, System.String[]

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, göreve gelmesinin ardından beraberindeki heyetle istişarelerde bulunmak ve iş dünyasıyla ilgili hazırladıkları raporu aktarmak için Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, göreve gelmesinin ardından beraberindeki heyetle istişarelerde bulunmak ve iş dünyasıyla ilgili hazırladıkları raporu aktarmak için Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel başkanlığında 18. Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil Disiplin Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanlarından oluşan Heyet, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk ziyaretini Anıtkabir'e yapan Heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Genel Başkan Çevikel, göreve geldikten sonra ilk ziyareti Anıtkabir'e gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Üyelerimizle çok başarılı işlere imza atacağız"

Heyet, Anıtkabir'in ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu makamında ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TÜGİAD çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler veren Nilüfer Çevikel, yeni dönemde Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital dönüşüm konularına odaklanacaklarının altını çizdi. Cumhuriyet kadını olarak, TÜGİAD tarihinin ilk kadın genel başkanı olmanın sorumluluğunu taşıdığını kaydeden Çevikel, "TÜGİAD olarak amacımız, Türk girişimcisinin sesinin Türkiye'de ve dünyada sesini daha gür çıkması. Ulusal ve uluslararası arenada genç girişimcilerin daha güçlü olması adına lobi oluşturmak ve üyelerimizin vizyonunu geliştirerek, onlara dünyanın kapılarını aralamak. Dünyada iş yapış şekilleri çok hızlı değişiyor. Bu hıza ayak uydurmak ve üyelerimizi geleceğe hazırlamak adına her türlü imkanımızı seferber edeceğiz. TÜGİAD'ın en çok yatırım yaptığı ve uğruna bütün dünyayı dolaştığı en kritik konulardan biri dijital dönüşüm teknoloji. Teknoloji üretmek, genç beyinlerin işidir. Biz üyelerimizle bu alanda da çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda da duyarlılığı arttırmayı, üretim yapan sanayicilerimizi bu anlamda bilinçlendirmeyi çok önemsiyoruz" dedi.

"İş dünyasının kırdığı rekorlar tesadüf değil"

Kadınların iş hayatında ve yönetim kadrolarında daha fazla olmasını da önemsediklerini dile getiren Çevikel, "Siyasi partilerimizin de bu konuya destek vermesini ve kendi yönetimlerinde de daha fazla kadın yer almasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Pandemi döneminde yaşanan ihracat ve sanayi üretim rekorlarının da tesadüf olmadığını, sanayicinin yaşanan sıkıntılara karşın, üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini hatırlatan Genel Başkan Çevikel, "Ben sizin huzurunuzda da başta kendi üyelerimiz olmak üzere tüm sanayicilerimizi bu çalışmalarından dolayı kutlamak istiyorum. İş dünyası yeni destekler bekliyor. Bu anlamda sizleri de desteğinizi bekliyoruz" diye konuştu. Çevikel, iş dünyası ile ilgili hazırlanan raporu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

"Yeni göreviniz hayırlı olsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kadınların karar verici mekanizmalarda olmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Çevikel'in 35 yıllık geçmişi olan TÜGİAD gibi önemli bir derneğe ilk kadın genel başkan olmasının önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin sizin gibi güçlü kadınlara ihtiyacı var. Hayatın her alanında özellikle karar verici mekanizmada kadınların sayısı artmalı ki başarı da artsın. Bu anlamda genel başkanlık görevine gelmenizi önemli buluyor ve tebrik ediyorum. Diğer yandan baktığımızda TÜGİAD, ülkemizin çok önemli derneklerinin başında geliyor. Çalışmalarınızı ilgiyle takip ve takdir ediyoruz. İş insanları, ülke ekonomisine katkı sağlamak için çabalıyor bizler de onların önündeki engelleri kaldırmak için çabalamayı sürdüreceğiz. Sizler gibi değerli fikirleri olan, dinamizmi yüksek genç iş insanları ile fikir alışverişinde bulunup ortak projelere imza atmak bizim için de olumlu sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel'den Ankara çıkarması
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel'den Ankara çıkarması
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel'den Ankara çıkarması
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel'den Ankara çıkarması

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel'den Ankara çıkarması - Son Dakika Ekonomi


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