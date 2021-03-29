TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: ÖNCELİĞİMİZ YEŞİL MUTABAKAT VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM - Son Dakika

TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: ÖNCELİĞİMİZ YEŞİL MUTABAKAT VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

29.03.2021 17:03
TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: ÖNCELİĞİMİZ YEŞİL MUTABAKAT VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM, System.String[]

? Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 18'inci Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

? Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 18'inci Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Genel Kurul'da Nilüfer Çevikel, TÜGİAD'in Genel Başkanı olarak seçildi. Çevikel, yeni dönemde Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda sürdürülebilir üretim ve yeni ekonominin temeli olan dijital dönüşümün öncelikli çalışma alanları olacağını söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un da katıldığı Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 18'inci Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurul'da Nilüfer Çevikel, TÜGİAD tarihinin ilk kadın Genel Başkanı seçildi. İstanbul Conrad Otel'de düzenlenen kurula, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile AK Parti Milletvekilleri Özlem Zengin, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Halis Dalkılıç, iş insanları ve üyeler katıldı. TÜGİAD, açılımındaki 'iş adamları' ifadesini de 'iş insanları' olarak değiştirdi.

'KADINA ŞİDDET MESELESİNİN TAKİPÇİSİYİZ'

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin de 'Türkiye'de etrafında birleşeceğimiz bir konu varsa o da kadın meselesidir. Bu noktada birbirimize destek olacağımızın sözünü vermek isterim. Zaten 9 Mart'ta TBMM'de kurulmasını önerdiğimiz araştırma komisyonundaki imzalardan biri de bana ait. Bu manada konunun TBMM'de takipçisi olacağız' dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise 'Uzun vadeli kalkınmamızın amacı doğrultusunda, temel değerlerimiz ve beklentilerimizi esas alacak şekilde ülkemizin uluslararası konumunu sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'i ve yeni yönetimini de tebrik ediyor ve başarılar temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da 'TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye'nin geleceğine inanan genç insanların resmini bize göstermiş oldu. Türkiye'nin temel değerlerine inanmak ve geleceğe umutla bakmak, gerçekten takdire şayan bir husus. Bundan dolayı Genel Başkan ve tüm TÜGİAD üyelerini yürekten kutluyorum' diye konuştu.

ÇEVİKEL: TÜRK GİRİŞİMCİSİNİ EN İYİ ŞEKİLDE TANITACAĞIZ

TÜGİAD'ın Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı kalarak genç iş insanlarını her yönüyle geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiğini belirten Genel Başkan Nilüfer Çevikel, 'Amacımız Türk girişimcisinin Türkiye'de ve dünyada sesi olabilmek. Ulusal ve uluslararası arenada Türk girişimcisini en iyi şekilde tanıtabilmek adına lobi oluşturmak, üyelerimizin vizyonunu geliştirerek, onlara dünyanın kapılarını aralamak bizim 35 yıldır en önemli hedeflerimiz arasındadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda da duyarlılığımızı artırmamız gerekir. Tükenmez dediğimiz kaynaklarımız tükenmek üzere. Muasır medeniyetler seviyesine ancak kadınların çalıştığı bir toplum ile gelebiliriz. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların artık karar verme mekanizmalarında bulunmalarını, yönetici kadrolarda çalışmalarını istiyoruz. Sanayinin omurgasını oluşturacağına inandığımız dijital dönüşüm de yıllardır TÜGİAD'ın en çok yatırım yaptığı ve uğruna bütün dünyayı dolaştığı en kritik konulardan biri. Teknoloji üretmek, genç beyinlerin işidir. Biz üyelerimizle bu alanda da çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum. Yalnızca TÜGİAD üyeleri değil, ülkemiz kazanacak. Arkadaşlarımızın kendi alanlarını sektörel olarak çok iyi takip etmeleri ve sorunlarımızı doğru yerlere doğru şekilde aktarmamız çok önemli. TÜGİAD'ın 35'inci yılına başarıyla gelmesini sağlayan tüm eski başkan, yönetim ve üyelerimize teşekkürü bir borç biliyor ve Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'da Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına ise Ali Yücelen oy birliği ile seçildi.

TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: ÖNCELİĞİMİZ YEŞİL MUTABAKAT VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: ÖNCELİĞİMİZ YEŞİL MUTABAKAT VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: ÖNCELİĞİMİZ YEŞİL MUTABAKAT VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: ÖNCELİĞİMİZ YEŞİL MUTABAKAT VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

geri dönüşüm, AK Parti, Türkiye, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD GENEL BAŞKANI ÇEVİKEL: ÖNCELİĞİMİZ YEŞİL MUTABAKAT VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM - Son Dakika Ekonomi


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