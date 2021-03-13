TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Reform paketi, umut verdi" - Son Dakika

TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Reform paketi, umut verdi"

13.03.2021 10:26
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel:

Ekonomi reform paketini değerlendiren Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "İş dünyasına umut veren paket, etkin uygulanırsa büyümeyi pekiştirir" dedi.

Ekonomi reform paketini değerlendiren Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "İş dünyasına umut veren paket, etkin uygulanırsa büyümeyi pekiştirir" dedi.

Açıklanan Ekonomi reform paketinin, etkin uygulamalarla birlikte istikrarlı ve sürdürülebilir olmasını dileyen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Yatırımların güçlenmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, piyasa gözetimi ve denetiminin ekonomik reformların en önemli başlıkları arasında yer almasını önemsediklerini söyleyen Çevikel, "Pakette fiyat istikrarının sağlanması, yatırımların artırılması ve cari açığın azaltılması doğrultusunda önemli adımların atılması öngörülüyor olması sürdürülebilir kalkınma için çok önemli. Ekonomik reform adımlarıyla sanayicilere kolaylık sağlanması, biz iş insanlarının ülke ekonomisini kalkındırmak için daha fazla çalışması demek. Reformların hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstikrarlı biçimde uygulamaya koyulduğu takdirde reformlar bizi daha da ileriye taşıyacaktır" dedi.

Enflasyonla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi gerektiğini de vurgulayan Nilüfer Çevikel, "Yüksek enflasyon ve fiyat istikrarsızlığı, yatırımcıların öngörülerini engellediği için sanayiciler ve ihracatçılar için zorluk oluşturuyor. Enflasyon tek haneye düşmeli ki yatırımlar hızlansın. Enflasyonla etkin mücadele için Fiyat İstikrar Komitesi'nin kurulması da olumlu güzel bir adım. Enflasyonun tek haneli sayılara gerilemesiyle iş dünyası olarak bizim, ekonomik büyümeye daha fazla katkı koymamız mümkün olacaktır. Katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran bir ekonomi için TÜGİAD olarak biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Reformların sağlıklı biçimde hayata geçmesini ve istikrarlı biçimde uygulanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: Reform paketi, umut verdi
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: Reform paketi, umut verdi
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: Reform paketi, umut verdi

Türkiye, Nilüfer, Ekonomi, Reform, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: 'Reform paketi, umut verdi' - Son Dakika Ekonomi


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