TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: "Reform paketi, umut verdi, ekonominin tüm taraflarını kapsıyor" - Son Dakika

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: "Reform paketi, umut verdi, ekonominin tüm taraflarını kapsıyor"

12.03.2021 20:39
TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel:

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin "İş dünyasına umut veren paket, ekonominin tüm taraflarını kapsıyor, etkin uygulanırsa büyümeyi pekiştirir" dedi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin "İş dünyasına umut veren paket, ekonominin tüm taraflarını kapsıyor, etkin uygulanırsa büyümeyi pekiştirir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nden gerçekleşen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve TÜGİAD üyeleri de hazır bulundu. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Açıklanan paketin, etkin uygulamalarla birlikte istikrarlı ve sürdürülebilir olmasını diliyoruz" değerlendirmesini yaptı. Yatırımların güçlenmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, piyasa gözetimi ve denetiminin ekonomik reformların en önemli başlıkları arasında yer almasını önemsediklerini söyleyen Çevikel, "Pakette fiyat istikrarının sağlanması, yatırımların artırılması ve cari açığın azaltılması doğrultusunda önemli adımların atılması öngörülüyor olması sürdürülebilir kalkınma için çok önemli. Ekonomik reform adımlarıyla sanayicilere kolaylık sağlanması, biz iş insanlarının ülke ekonomisini kalkındırmak için daha fazla çalışması demek. Reformların hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstikrarlı biçimde uygulamaya koyulduğu takdirde reformlar bizi daha da ileriye taşıyacaktır" dedi.

"Enflasyon gerilerse sanayicinin katkısı artar"

Enflasyonla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi gerektiğini de vurgulayan Çevikel, "Yüksek enflasyon ve fiyat istikrarsızlığı, yatırımcıların öngörülerini engellediği için sanayiciler ve ihracatçılar için zorluk oluşturuyor. Enflasyon tek haneye düşmeli ki yatırımlar hızlansın. Enflasyonla etkin mücadele için Fiyat İstikrar Komitesi'nin kurulması da olumlu güzel bir adım. Enflasyonun tek haneli sayılara gerilemesiyle iş dünyası olarak bizim, ekonomik büyümeye daha fazla katkı koymamız mümkün olacaktır. Katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran bir ekonomi için TÜGİAD olarak biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Reformların sağlıklı biçimde hayata geçmesini ve istikrarlı biçimde uygulanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: Reform paketi, umut verdi, ekonominin tüm taraflarını kapsıyor
TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: Reform paketi, umut verdi, ekonominin tüm taraflarını kapsıyor
TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: Reform paketi, umut verdi, ekonominin tüm taraflarını kapsıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Reform, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: 'Reform paketi, umut verdi, ekonominin tüm taraflarını kapsıyor' - Son Dakika Ekonomi


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