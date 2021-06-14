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TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor - Son Dakika

TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor

14.06.2021 13:30

TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor TÜGİAD tarihinde ilk olan 'Yaza Merhaba' çalıştayı, Sundia By Liberty Exclusive Fethiye'de gerçekleşti.

TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor

İSTANBUL - TÜGİAD tarihinde ilk olan 'Yaza Merhaba' çalıştayı, Sundia By Liberty Exclusive Fethiye'de gerçekleşti. TÜGİAD'ın birçok şubesinden katılım sağlanan çalıştayda Yazar Metin Hara, Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, Executive Coach Tuna Aktuna TÜGİAD üyeleriyle bir araya geldi.

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel yaptığı açıklamada, "Alanında marka isimler ile üyelerimizin ticaret hacmine katkı sağlamayı hedeflediğimiz gibi kişisel gelişimlerini de ihmal etmiyoruz. Salgın sebebiyle dijital platformlarda gerçekleştirdiğimiz buluşmaları bu kez turizm sektörünün önemine dikkat çekmek için Fethiye'ye taşıdık" dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Nilüfer Çevikel başkanlığında TÜGİAD, ilkleri yaşamaya devam ediyor. TÜGİAD'ın ilk olarak gerçekleştirdiği 'Yaza Merhaba' etkinliğine TÜGİAD'ın birçok şubesinden katılım sağlandı. Fethiye'de bir otelde gerçekleşen ve 2 gün süren etkinlikler kapsamında ana gündem maddelerini dış politika ve ekonomi oluşturdu. TÜGİAD üyelerinin kişisel gelişimine yönelik seminerlerin de gerçekleştiği buluşmada birbirinden önemli 3 isim, TÜGİAD üyeleriyle buluştu. Yazar Metin Hara kişisel gelişim alanında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve birçok kuruluşa sunduğu katkılarla da bilinen Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel dünya ve Türkiye ekonomisi konularında öngörülerini paylaşarak TÜGİAD üyelerine tavsiyelerde bulunurken son olarak Executive Coach Tuna Aktuna ile TÜGİAD üyeleri seminerlerini tamamladı.

İki gün süren ve 3 seminerin gerçekleştiği 'Yaza Merhaba' buluşmasını değerlendiren TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Çok uzun bir süre sonra yüz yüze ve konaklamalı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz buluşmada bir araya geldik. Dijital platformlarda alanında birçok önemli isimle üyelerimizi buluşturmuştuk. Bugün de fikirleri ve düşünceleriyle marka olmuş 3 isimle 2 gün süren çalıştay gerçekleştirdik. TÜGİAD, ilkleri yaşatmaya devam edecek. TÜGİAD üyelerimizin gelişimine ve iş hacmine katkı sağlayacak birçok etkinliğe imza atmaya devam edeceğiz. TÜGİAD şubelerimizden katılım sağlayan üyelerimiz ve birbirinden değerli konuklarımız eşliğinde örnek bir etkinliğe imza attık. Üyelerimizin taleplerinin, bu tür seminerlerin devam etmesi yönünde olması bizleri mutlu etti" açıklamasında bulundu.

TÜGİAD'ın çok büyük bir aile olduğunun altını çizen Başkan Çevikel, "Turizm, ülkemizin için en önemli gelir kaynaklarımızdan bir tanesi. Geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle büyük hasara uğrayan turizm sektörünün, devletimizin attığı adımlar ve aşı çalışmalarıyla yeniden bir ivme kazanacağını öngörüyoruz. Bu anlamda TÜGİAD olarak turizmin önemini her fırsatta vurguladığımız gibi çalıştayımız için de Türkiye'nin cennet köşesi Fethiye'yi tercih ettik. TÜGİAD, çok büyük bir aile. Hem turizm sektörünün önemine vurgu yapmak, hem de üyelerimizin birbirleriyle olan bağlarını güçlendirmek amacıyla Fethiye'yi seçtik. Önümüzdeki aylarda farklı şehirlerde yeni buluşmalar planlıyoruz. TÜGİAD, ilkleri yaşamaya devam edecek. Katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Çok değerli tavsiyelerde bulunarak etkinliğimize renk katan Yazar Metin Hara'ya, ekonomi alanındaki tavsiyeleri ile iş dünyamıza ışık tutan Dr. Can Fuat Gürlesel'e ve son olarak hedeflerimize nasıl ulaşacağımıza dair görüşlerini paylaşan, koçluk mentorluk kavramlarını daha iyi anlamamızı sağlayan Executive Coach Tuna Aktuna'ya TÜGİAD adına yürekten teşekkür ederim. TÜGİAD ailesi, Türkiye'nin geleceği için her zaman her yerde çalışmaya devam edecek" dedi.

Kişisel gelişim alanında yazdığı kitaplarla büyük ses getiren Metin Hara'ya, TÜGİAD üyeleri ile bir araya geleceği seminer öncesinde sürpriz yapıldı. Metin Hara, seminer öncesinde sahnede doğum günü pastasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yapılan jest karşısında mutluluğunu dile getiren Hara, TÜGİAD ailesine teşekkür etti. Sürprizin ardından Hara'nın sunumunu TÜGİAD üyeleri dikkatle takip etti.

TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor
TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor
TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor
TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor
TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor

Yaza Merhaba, Metin Hara, Türkiye, Fethiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD, marka isimlerle yeni ufuklar açıyor - Son Dakika Ekonomi


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