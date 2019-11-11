TÜGİAD / Şohooğlu: Genç iş adamlarının önü açıldı

Yeşil Pasaport hususunda yapılan düzenlemeye dair konuşan Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu "Yapılan düzenleme ile genç iş adamlarının önü açılmış olup, ihracat rakamlarımızda artış yaşanacaktır." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İhracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar"da yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport verilecek. İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti 1 milyon dolar düzeyindeydi.Kararın genç iş adamları için önemine dikkat çeken Şohoğlu "TÜGİAD olarak bizim de Ocak ayında yapmış olduğumuz ziyaretimizde T.C. Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan'a ve TİM Başkanı İsmail Gülle'ye öneri olarak ilettiğimiz bu konu, bu yıl Fukuoka'da gerçekleşen G20 YEA Genç Girişimciler 2019 Zirvesi'nde imzalanan ortak deklarasyonda da yer almış olup, böylece genç girişimcilerin en büyük sorunlarından biri olan seyahat serbestliğinin önündeki engellere dikkat çekilmiştir" dedi.

- İstanbul