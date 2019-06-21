Son Dakika Haberleri: TÜGİAD'TAN öğrencilere sürpriz
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TÜGİAD'TAN öğrencilere sürpriz

1 saat önce

TÜGİAD ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ' İş Dünyası Seminerleri' eğitimini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını almak üzere bir araya geldi.

TÜGİAD'TAN öğrencilere sürpriz, System.String[]

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Öğrencilerine yıl boyu verdiği 'İş Dünyası Seminerleri' eğitiminin kapanış organizasyonunda, kurduğu iyilik hareketi AHBAP ile büyük takdir toplayan Haluk Levent'i davet ederek sürpriz yaptı.

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömert katılımıyla gerçekleşen etkinlikte TÜGİAD üyeleri ve Marmara Üniversitesi öğretim görevlileri de yer aldı.

Yıl boyunca süren seminerlere katılan Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Öğrencilerinin son gününde kurduğu iyilik hareketi AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak büyük takdir toplayan müzisyen Haluk Levent'i davet ederek onlara sürpriz yaptı.

Haluk Levent, geleceğin iş insanları olacak öğrencilere sosyal girişimciliğin önemini, AHBAP'ı nasıl kurduğunu, iyi insan olmayı, her zaman sevdiği ve inandığı işi yapmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini anlattı.

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ise yaptığı konuşmasında iş hayatına atılacak lisans öğrencilerine ülke olarak hayat şartlarının çetin olduğu bir coğrafyada yaşadığımızı belirterek heyecanlarını asla kaybetmemeleri gerektiğini, her zaman büyük bir azimle bu ülke için çalışmalarını ve hiçbir zaman yaşadıkları toprakları terk etmeyerek sahip çıkmalarını söyledi.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömert, TÜGİAD Başkan'ına ve üyelerine yıl boyunca gösterdikleri destek ve eğitimler için teşekkür ederek, Şohoğlu'na Teşekkür Plaketi verdi.

Kapanış konuşmasını yapan Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Mustafa Kemal Sözkesen başta olmak üzere TÜGİAD Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu, her hafta Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleşen derslerin koordinasyonunu üstlenerek iş dünyasından birbirinden önemli kişileri öğrenciler ile buluşturdu. Öğrenciler, Marmara Üniversitesi ve TÜGİAD işbirliğinde gerçekleşen'İş Dünyası Seminerleri' sertifikalarını derslerine giren eğitim görevlilerinden aldı.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:21 Kaynak: Bültenler
Marmara Üniversitesi, Güncel
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