Üye Girişi
TÜGİAD üyelerine avantajlı sağlık hizmeti - Son Dakika

TÜGİAD üyelerine avantajlı sağlık hizmeti

16.08.2021 14:13
TÜGİAD üyelerine avantajlı sağlık hizmeti, System.String[]

TÜGİAD Genel Merkezi ile Medicana Sağlık Grubu arasında yapılan özel avantajlı sağlık hizmeti anlaşması sonrası bütün şubeler işbirliği protokolünü imzaladı.

TÜGİAD Genel Merkezi ile Medicana Sağlık Grubu arasında yapılan özel avantajlı sağlık hizmeti anlaşması sonrası bütün şubeler işbirliği protokolünü imzaladı. TÜGİAD üyeleri, bütün Medicana hastanelerinden özel avantajlarla sağlık hizmeti almaya başladı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), üyelerinin sağlık konusunda da en iyi hizmeti alabilmesi maksadıyla önemli bir adım daha attı. TÜGİAD Genel Merkez'in Medicana Sağlık Grubu ile anlaşması sonrası Bursa, Çukurova ve Ege Şubesi de işbirliği protokolünü imzaladı.

Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, üyelerinin kaliteli hizmet alabilmeleri adına her alanda çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Üyelerimize fayda sağlayacak iş birliklerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi ile mücadelenin devam ettiği bir süreçte kaliteli kurumlardan hizmet alabilmek büyük avantaj. Medicana hastaneleri, her zaman hizmet aldığımız ve hep memnun kaldığımız bir kurum. Üyelerimizin de bu hizmetlerden avantajlı olarak yararlanabilmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

Genel merkezin anlaşması sonrası özel avantajlı sağlık hizmetine dair protokolü imzalayan TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Parseker de "Genel merkezimizin etkileri devam eden pandemi döneminde hayata geçirdiği bu işbirliği, bizim için çok kıymetli. Her alanda doğru kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve ortak projelerle geleceğe daha güvenle bakıyoruz. Hayata geçirilen her iş birliği, TÜGİAD üyelerine nasıl büyük bir ailenin parçası olduklarını gösteriyor" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı da "Medicana Sağlık Grubu olarak, hastalarımızın her türlü ihtiyacına yanıt verebilmek için çalışıyoruz. Hastalarımızın konforunu ön planda tutan anlayışımızla, kaliteli sağlık hizmetimizi, ülkemizin en saygın iş dünyası kuruluşlarından biri olan TÜGİAD'a sunmak bizim için çok değerli. TÜGİAD üyeleri, bu protokol sayesinde ihtiyaç duydukları her an, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki Medicana hastanesine başvurarak sunduğumuz sağlık hizmetlerden avantajlı olarak yararlanabilir. İşbirliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

TÜGİAD üyelerine avantajlı sağlık hizmeti

Çukurova, Türkiye, Bursa, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD üyelerine avantajlı sağlık hizmeti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi 14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı 14:33 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak 14:12 ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı 13:37 Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 13:05 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 10 gün önce 12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi 11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi

Son Dakika Haberleri
14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi
14:40 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi
14:32 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı
14:23 Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi
14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
13:57 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
13:54 İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı
13:32 Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
13:04 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
Düğün öncesi ilginç gelenek: Damadın ağabeyine acı biber yedirip kemerle dövdüler Düğün öncesi ilginç gelenek: Damadın ağabeyine acı biber yedirip kemerle dövdüler         
15:09
Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi         
14:41
Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi         
14:24
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı         
13:29
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu         
11:40
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi         
07:25
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 15:25:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜGİAD üyelerine avantajlı sağlık hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement