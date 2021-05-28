TÜGİAD Yönetimi Vali Su ile bir araya geldi

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Su'yu makamında ziyaret etti.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile bir araya gelerek, çalışmalarını anlattılar.

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