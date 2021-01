TÜGİS Başkanı Necdet Buzbaş'tan 60. yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, demokratik bir sivil toplum kuruluşu olarak, dünyadaki kaotik değişime akıl ve bilgi yanında duygu ve sezgiyi de ekleyerek uyum sağlama yollarını araştırdıklarını, tüm gıda sanayi aktörleriyle şeffaf paylaşım ve geniş bir katılımla güç birliği hedeflediklerini belirtti.

Buzbaş, TÜGİS'in 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de çağdaş gıda sanayisinin bugünkü seviyesine kolay ulaşmadığını ifade etti.

TÜGİS'in 60 yıldır benimsediği etik ilkelerinden ödün vermeden bir yandan endüstriyel yaşamın vicdanı olma sorumluluğuna sahip çıkıp, diğer yandan güvenilir ve sağlıklı gıdalar üreten çağdaş gıda sanayinin oluşmasına öncülük ettiğini vurgulayan Buzbaş, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle iş yaşamında derin değişime yol açacak şartların geçmişten farklı değerlendirilmesi gerekliliği açık. Bu değerlendirmeler geçmişin deneyimlerinden çok geleceğin belirsizliklerini belirleyen yaklaşım ve kabullerimizin tutarlılığı ile önem kazanacak. Salgın ile tüm dünya ülkelerini alarma geçiren sağlık krizinin sadece sağlık krizi olmadığı, aynı zamanda ekonomik kriz, ekolojik kriz ve toplumsal kriz olduğunun ortaya çıkması belirsizliklerin belirlenmesini oldukça zorlaştırıyor. Giderek artan karmaşıklıkta doğacak daha güç sorunların çözümü için yetkin ortak akla başvuru zorunlu oluyor. Kovid-19 salgını sönümlenmesinin yıllar alabileceği, her an mutasyon sonrası yeni bir salgının olabileceği gerçeği, dünyaya ilişkin risk algımızı yükseltiyor. 'Virüsle birlikte yaşamak' riski altında, yetkin ortak aklın ürettiği her çözüme bir B planının da eklenmesi şart."

"Gıda sanayindeki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam edeceğiz"

Buzbaş, salgından sonra işletmelerin iş modelleri ve iş yapış alışkanlıklarını yeniden tanımlamalarının, iş süreçlerinin yaygınlaşan yeni dijital teknolojileri kullanıp uzaktan gerçekleştirilmesinin hız kazanacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İş süreçlerinin hemen hepsinde ortak olan özelliklerin başında, öngörülen ile olan arasındaki farkın sürekli gözlenip, minimize edilmeye çalışması geliyor. TÜGİS, demokratik bir sivil toplum kuruluşu olarak, dünyadaki bu kaotik değişime akıl ve bilgi yanında duygu ve sezgiyi de ekleyerek uyum sağlama yollarını araştırıyor, bu çabasında tüm gıda sanayi aktörleri ile şeffaf paylaşım ve geniş bir katılım ile güç birliği hedefliyor. Sunulan yeni dijital teknolojilerin uygulama bulmasıyla istihdam arasındaki bağlantının daha hızlı kopacağı günlere doğru gidiyoruz. Bu değişim işsizliğin artması, sosyal uyum bakımından riskleri de beraberinde taşıyor. TÜGİS olarak gıda sanayindeki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam edeceğiz."