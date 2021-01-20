TÜGİS Başkanı Necdet Buzbaş'tan 60. yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

TÜGİS Başkanı Necdet Buzbaş'tan 60. yıl mesajı Açıklaması

20.01.2021 17:49
TÜGİS Başkanı Necdet Buzbaş'tan 60. yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, demokratik bir sivil toplum kuruluşu olarak, dünyadaki kaotik değişime akıl ve bilgi yanında duygu ve sezgiyi de ekleyerek uyum sağlama yollarını araştırdıklarını, tüm gıda sanayi aktörleriyle şeffaf...

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, demokratik bir sivil toplum kuruluşu olarak, dünyadaki kaotik değişime akıl ve bilgi yanında duygu ve sezgiyi de ekleyerek uyum sağlama yollarını araştırdıklarını, tüm gıda sanayi aktörleriyle şeffaf paylaşım ve geniş bir katılımla güç birliği hedeflediklerini belirtti.

Buzbaş, TÜGİS'in 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de çağdaş gıda sanayisinin bugünkü seviyesine kolay ulaşmadığını ifade etti.

TÜGİS'in 60 yıldır benimsediği etik ilkelerinden ödün vermeden bir yandan endüstriyel yaşamın vicdanı olma sorumluluğuna sahip çıkıp, diğer yandan güvenilir ve sağlıklı gıdalar üreten çağdaş gıda sanayinin oluşmasına öncülük ettiğini vurgulayan Buzbaş, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle iş yaşamında derin değişime yol açacak şartların geçmişten farklı değerlendirilmesi gerekliliği açık. Bu değerlendirmeler geçmişin deneyimlerinden çok geleceğin belirsizliklerini belirleyen yaklaşım ve kabullerimizin tutarlılığı ile önem kazanacak. Salgın ile tüm dünya ülkelerini alarma geçiren sağlık krizinin sadece sağlık krizi olmadığı, aynı zamanda ekonomik kriz, ekolojik kriz ve toplumsal kriz olduğunun ortaya çıkması belirsizliklerin belirlenmesini oldukça zorlaştırıyor. Giderek artan karmaşıklıkta doğacak daha güç sorunların çözümü için yetkin ortak akla başvuru zorunlu oluyor. Kovid-19 salgını sönümlenmesinin yıllar alabileceği, her an mutasyon sonrası yeni bir salgının olabileceği gerçeği, dünyaya ilişkin risk algımızı yükseltiyor. 'Virüsle birlikte yaşamak' riski altında, yetkin ortak aklın ürettiği her çözüme bir B planının da eklenmesi şart."

"Gıda sanayindeki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam edeceğiz"

Buzbaş, salgından sonra işletmelerin iş modelleri ve iş yapış alışkanlıklarını yeniden tanımlamalarının, iş süreçlerinin yaygınlaşan yeni dijital teknolojileri kullanıp uzaktan gerçekleştirilmesinin hız kazanacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İş süreçlerinin hemen hepsinde ortak olan özelliklerin başında, öngörülen ile olan arasındaki farkın sürekli gözlenip, minimize edilmeye çalışması geliyor. TÜGİS, demokratik bir sivil toplum kuruluşu olarak, dünyadaki bu kaotik değişime akıl ve bilgi yanında duygu ve sezgiyi de ekleyerek uyum sağlama yollarını araştırıyor, bu çabasında tüm gıda sanayi aktörleri ile şeffaf paylaşım ve geniş bir katılım ile güç birliği hedefliyor. Sunulan yeni dijital teknolojilerin uygulama bulmasıyla istihdam arasındaki bağlantının daha hızlı kopacağı günlere doğru gidiyoruz. Bu değişim işsizliğin artması, sosyal uyum bakımından riskleri de beraberinde taşıyor. TÜGİS olarak gıda sanayindeki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam edeceğiz."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGİS Başkanı Necdet Buzbaş'tan 60. yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden yeni dönemin sinyallerini verdi: Amerika'da yeni bir gün 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Aslan gibi sponsor" ismiyle bağış kampanyası başlattı Son Dakika: Beyaz Saray'a veda eden Donald Trump: Bir şekilde geri geleceğiz Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız isim aylar sonra kadroda yer aldı Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız isim aylar sonra kadroda yer aldı         
17:46
Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi         
17:25
Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu         
17:05
Akyaka'da deniz 20 metre çekildi! Depremle ilgisi var mı? Akyaka'da deniz 20 metre çekildi! Depremle ilgisi var mı?         
16:39
Türkiye'ye yaklaşımıyla çok tartışılan Biden başkanlık koltuğuna oturuyor Türkiye'ye yaklaşımıyla çok tartışılan Biden başkanlık koltuğuna oturuyor         
16:33
Gelin ve damadın birbirlerine yaptıkları şaka sosyal medyayı ikiye böldü Gelin ve damadın birbirlerine yaptıkları şaka sosyal medyayı ikiye böldü         
15:49
Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı         
15:19
Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var         
15:15
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş         
15:00
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Koronavirüsün mutasyona uğramış türü, İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldü Koronavirüsün mutasyona uğramış türü, İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldü         
14:48
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
İsrail'den kafa karıştıran açıklama: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor İsrail'den kafa karıştıran açıklama: Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu, şirketin açıkladığından daha az koruma sağlıyor         
11:57
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 18:30:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜGİS Başkanı Necdet Buzbaş'tan 60. yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei