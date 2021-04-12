Tuğkan "Elraenn" Gönültaş, Instagram'da 1 milyon takipçiyi geçti! - Son Dakika
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Tuğkan "Elraenn" Gönültaş, Instagram'da 1 milyon takipçiyi geçti!

12.04.2021 10:25
Tuğkan "Elraenn" Gönültaş, Instagram'da 1 milyon takipçiyi geçti!

Tüm sosyal mecralarda oldukça popüler olan isim Instagram'da 1 milyon barajını aştı!

Ünlü Twitch platformu yayıncısı Tuğkan Gönültaş'ın resmi instagram adresi 1 milyon takipçiye ulaştı.

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Elraenn'in diğer sosyal medya hesaplarının takipçi sayıları ise şöyle:

: 2.2 Milyon takipçi

: 1.07 Milyon abone

: 110.2 bin takipçi

Son senelerin en popüler Twitch yayıncılarından birisi olan Elraenn popülerliğini gün geçtikçe arttırıyor. Karınca Çiftliğim isimli YouTube kanalı ile tanınmaya başlanan ve daha sonralarında Twitch platformunda yaptığı yayınlar sayesinde kariyerinin zirvesine ulaşan isim dün itibariyle Instagram'da 1 milyon barajını aştı.

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Kaynak: Playerbros

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