Tuğla fabrikasında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuğla fabrikasında yangın - Son Dakika

Tuğla fabrikasında yangın

6 saat önce

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, tuğla fabrikasında çalışan işçilerin kaldığı koğuşta yangın çıktı.

Tuğla fabrikasında yangın, System.String[]

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, tuğla fabrikasında çalışan işçilerin kaldığı koğuşta yangın çıktı. İşçilerin bulunmadığı sırada çıkan yangın fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Osmancık ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki tuğla fabrikasında dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin kaldığı koğuşta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanları hem alevlere müdahale etti hem de itfaiyeyi aradı. Yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında içeride işçi bulunmaması olası bir faciayı önlerken, koğuşta bulunan ranza ve yataklar, kullanılmaz hale geldi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlattı.


Osmancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
18:18 Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Breul: "Türkiye, Almanya'da 3 okul açmayı düşünüyor" - Son Dakika
18:17 İdlib'de 'ateşkes uygulaması' başlatılacak - Son Dakika
18:17 'Hesap' tartışmasında müşteriyi öldüren garson adliyede - Son Dakika
18:16 Samsun'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
18:16 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 18:23:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuğla fabrikasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]