Tuğla yüklü kamyonla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, tuğla yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kumluca- Antalya D- 400 karayolunun Beşikçi yol ayrımında meydana geldi. Ali Yıldız (47) yönetimindeki 20 ABC 033 plakalı tuğla yüklü kamyon ile Fatih Karataş (45) yönetimindeki 07 VBY 28 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyon devrilirken, otomobil ise takla attı. Kazada kamyon şoförü Ali Yıldız ile oğlu Mehmet Yıldız (21) ve otomobil sürücüsü Fatih Karataş ile yanındaki Canan Karataş (51) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Ali Yıldız ve oğlu Mehmet Yıldız ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Fatih Karataş ve Canan Karataş ise Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

- Antalya