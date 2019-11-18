Son Dakika Haberleri: Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı
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Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğla yüklü tır düz yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda trafik bir süre aksadı. - ORDU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:46 Kaynak: İHA
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