Bağlantı demiri kopan tuğla yüklü traktör devrildi - Son Dakika
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Bağlantı demiri kopan tuğla yüklü traktör devrildi

29.05.2022 13:28

Bağlantı demiri kopan tuğla yüklü traktör devrildi Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde traktörün römorkunun bağlantı demirinin kopması sonucu kaza meydana geldi.

Bağlantı demiri kopan tuğla yüklü traktör devrildi

Devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde traktörün römorkunun bağlantı demirinin kopması sonucu kaza meydana geldi. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza; Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Derekarabağ köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; R.K. idaresindeki 03 BG 189 plakalı traktör seyir halinde iken arpa yüklü römorkunun bağlantı demirin kopması sonucu traktör yan yattı. Kaza sonrası traktör sürücüsü R.K. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bağlantı demiri kopan tuğla yüklü traktör devrildi
Bağlantı demiri kopan tuğla yüklü traktör devrildi
Bağlantı demiri kopan tuğla yüklü traktör devrildi
Bağlantı demiri kopan tuğla yüklü traktör devrildi
Bağlantı demiri kopan tuğla yüklü traktör devrildi
Bağlantı demiri kopan tuğla yüklü traktör devrildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağlantı demiri kopan tuğla yüklü traktör devrildi - Son Dakika


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