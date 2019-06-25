Tuğlalar arasında sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaat yapımında kullanılmak üzere bırakılan tuğlalar arasına girerek sıkışan yavru kendi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:59 Kaynak: İHA
'ın Kahta
ilçesinde bir inşaat yapımında kullanılmak üzere bırakılan tuğlalar arasına girerek sıkışan yavru kendi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kahta ilçe merkezinde yapımı devam eden bir inşaatta kullanılmak üzere yol kenarına bırakılan tuğlalar arasına sıkışan bir yavru kedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan yavru kedi olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından sahiplenildi. - ADIYAMAN
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