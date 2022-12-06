Tuğlar Turizm, Sarıkamış'ta milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdi - Son Dakika
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Tuğlar Turizm, Sarıkamış'ta milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdi

06.12.2022 16:26
Tuğlar Turizm, Sarıkamış'ta milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdi

Türkiye'de turizmin önde gelen isimlerinden Tuğlar Turizm, kar turizmini canlandırma hedefiyle Sarıkamış'ta milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdi. Ege çevresinde turizm ve otelcilik alanında faaliyet gösteren 7 Otel işletmesine sahip Tuğlar Group Hotels , yatırımlarını Kartuğ Turizm adıyla Kars Sarıkamış'a taşıyor. Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilecek coğrafi güzelliklerinin tanınması ve hak ettiği değeri görmesini misyon edindiklerini ifade ediyor.

Türkiye'de turizm anlayışının yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığı anlayışıyla yola çıkan Tuğlar Turizm, Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilecek coğrafi güzelliklerinin tanınması ve hak ettiği değeri görmesini misyon edindiklerini ifade ediyor.

"ÜLKEMİZİN TURİZMİNE YAPTIĞIMIZ HER YATIRIM BİZLERİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

Kartuğ Turizm Yönetimi Kurulu, "Ülkemizin turizmine yaptığımız her yatırım bizleri çok heyecanlandırıyor. Ülkemizin eşsiz bir doğaya ve tarihi dokuya sahip olduğu şüphesiz. Özellikle kar turizmi açısından Kars İli Alp Dağlarının klimal özellikleri ile birebir aynı kaliteye sahip. Böylesi bir doğaya sahip olmak büyük bir şans ancak bu şansı Avrupa ülkeleri kadar değerlendiremediğimizi fark ettik. Doğanın içinde, tabiatla uyumlu bir tesis fikri; gerek Sarıkamış bölgesini kalkındırma gerekse de Türkiye turizmini kış aylarında da canlandırma amacımızla birleşerek şirketimizin yeni vizyonunu oluşturdu. Nitekim birçok açıdan bölgenin eşsiz ve en yenilikçi tesisi Sarpino Mountain Hotel'i Sarıkamış'a kazandırmamıza vesile oldu." dedi.

Tuğlar Turizm, Sarıkamış'ta milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdi

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ KIŞ TURİZMİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Doğal pistleriyle kış turizmi ve kış sporları açısından çok uygun bir yer olan, sarıçam ormanları içerisindeki Sarıkamış Kayak Merkezi, kış turizmi için pek çok açıdan ayrıcalıklı özelliklere sahip. Sarpino Mountain Hotel'de bulunan 2.635 metre yüksekliğinde ve 7 kilometrelik iniş parkuru bulunan Bayrak Tepe kayak merkezi, parkurunun büyüklüğünün yanı sıra dünyada tek benzeri Alplerde olan kristal kar ile misafirlerine muhteşem bir kayak zevki sunuyor. Özellikle Alp ve kuzey disiplini kayak uygulamaları ile "kayak safari (kayak merkezi slalom, büyük slalom ve süper-C kayak)" ve "kızaklı geziler" için oldukça elverişli bir ortama sahip olan modern tesiste ayrıca snowboard yapabilme imkanı da bulunuyor. Sezon boyunca güneş alan olan kayak alanı sayesinde sarıçam ormanları ile çığ tehlikesinden uzak güvenli bir kayak olanağı sunan Sarpino Mountain Hotel; doğanın muhteşem manzarası ile ziyaretçilerine masalsı bir tatili vadediyor.

Tuğlar Turizm, Sarıkamış'ta milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdi
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Sarıkamış, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Turizm Tuğlar Turizm, Sarıkamış'ta milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdi - Son Dakika


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