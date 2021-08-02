Tuğrul; "Seçim hazırlıklarını önceki seçim akşamı başladık" - Son Dakika

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, 2023 senesinde yapılacak olan seçimlerin hazırlığına bir önceki seçimlerin bittiği akşam başladıklarını belirtti.

Uşak'ta Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) heyeti, Hasbahçe Polis Evi'nde düzenlenen kahvaltı ile basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, parti yetkilileri katıldı. Program kapsamında konuşan İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, 2023 senesinde yapılacak olan seçim hazırlıklarına 31 Mart 2019'da düzenlenen seçimin akşamında başladıklarını ifade etti. Uşak'ta saha çalışmalarını da sadece AK Parti'nin yaptığını aktaran Tuğrul, gece gündüz demeden Uşak'ta toplumun bütün kesimleriyle bir araya geldiklerini söyledi. İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, "2023'de haziran ayında yapılacak olan seçimlerin startını 31 Mart 2019 tarihinde, yani bir önceki seçimin akşamında başlamış olduk. Uşak'ta saha çalışmalarını sürdüren tek parti AK Parti. Gece gündüz demeden bütün ekip arkadaşlarımızla beraber bütün alanlarda, köylerimizde, mahallelerimizde, sokaklarımızda, esnaflarımızla, sanayilerimizle, iş insanlarımızla, toplumun bütün kesimleriyle buluşmalarımız devam ediyor. Mart ayından bu yana şehrimizin bütün köylerini ziyaret ettik. Teşkilatımızla, köylerimize gidiyoruz, köylülerimizin dert ve sıkıntılarını dinliyoruz. Çözülebilecek olanları ilgili birim ve kurumlara iletiyoruz. Tabi ki mesele memleket meselesi. Bununla ilgili de gece gündüz demeden bütün fedakarlıkları göze alarak çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Milletvekili Mehmet Altay, ülkede bir çok yerde başlayan yangınlarla mücadele sırasında şehit olan kamu görevlileri ve vatandaşlara rahmet dilerken yangınların sönmesi adına yoğun şekilde çalışan kamu çalışanlarına sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu. Yangınlar hakkında bilgi veren Altay, "Ülkemizde meydana gelen orman yangınlardan an itibariyle 111 tanesi kontrol altına alınmış, 2 şehirde sadece 6 yangınla mücadele devam etmekte. Bu mücadelede 11 uçak, 45 helikopter, 5 insansız hava aracı, 100'ün üzerinde arazöz ve 4 bin üzerinden orman muhafaza memurunun gayretle çalışıyor" dedi.

Programda korona virüsün henüz geçmediğini aktaran Milletvekili İsmail Güneş ise çok önemli bir aşamanın atlatıldığını belirtti. Virüse karşı en büyük önlemin aşılama olduğunu da ifade eden Güneş, bu konuda da Türkiye'nin önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak'ta ki asgari ihtiyacı göz önünde bulundurarak AFAD ile irtibata geçerek Marmaris'te Uşak Belediyesi araç ve ekipleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdiklerini dile getirdi. Türkiye Devleti'nin güçlü olduğunu söyleyen Çakın, çeşitli manipülasyonlara fırsat verilmeyeceğini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi. - UŞAK