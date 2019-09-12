Son Dakika Haberleri: TÜGŞAV'dan Mardin polisine başsağlığı ziyareti
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TÜGŞAV'dan Mardin polisine başsağlığı ziyareti

1 saat önce

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

TÜGŞAV'dan Mardin polisine başsağlığı ziyareti, System.String[]

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Vakıf Başkanı Lokman Aylar, şehit yakınları ve gazileri kapıda karşılayan İl Emniyet Müdürü Onar, şehit annelerinin elini öptü. Makamda devam eden görüşmede şehitler için dua edildi.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Onar, vatandaşın desteğiyle huzur ve birliği devam etmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Başkanı Gazi Lokman Aylar da Diyarbakır annelerin HDP il binası önündeki direnişine destek vermek üzere bölgeye geldiklerini, şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için de Mardin İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini kaydetti.

Hasan Onar, Türkiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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