TÜGŞAV'dan Mardin polisine başsağlığı ziyareti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Vakıf Başkanı Lokman Aylar, şehit yakınları ve gazileri kapıda karşılayan İl Emniyet Müdürü Onar, şehit annelerinin elini öptü. Makamda devam eden görüşmede şehitler için dua edildi.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Onar, vatandaşın desteğiyle huzur ve birliği devam etmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Başkanı Gazi Lokman Aylar da Diyarbakır annelerin HDP il binası önündeki direnişine destek vermek üzere bölgeye geldiklerini, şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için de Mardin İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini kaydetti.