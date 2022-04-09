TÜGŞAV'ın 49 ilde "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" Projesi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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TÜGŞAV'ın 49 ilde "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" Projesi büyük ilgi gördü

09.04.2022 16:22
TÜGŞAV'ın 49 ilde "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" Projesi büyük ilgi gördü

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında şehitler adına iftar ikramında bulunuyor. Projeleri hakkında konuşan Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar, "Tüm bağışçılarımıza ve 3 yıldır bu kampanyayı yürüten şubelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birlik ve beraberlik adında gerçekleştirilen etkinlikler de arttı. Medya Ankara'dan Erdem Yeşer, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'la "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" Projesi hakkında röportaj gerçekleştirdi.

49 ŞUBE BİRDEN ÇALIŞIYOR

Şehitlerin künyelerinin ilave edildiği iftar paketleri, şehit yakınları, gaziler ve bağışçılar tarafından karşılanırken paketleme ve dağıtımı Türkiye çapında bulunan 49 şube temsilcileri ve yönetim kurulu tarafından gerçekleştiriliyor.

"TÜM BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Projeleriyle ilgili konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar,"Bu iftarları hem şehit anneleri, babaları, eşleri ve bağışçıların katkılarıyla yapıyoruz ve aynı zamanda üzerine basmış olduğumuz bu toprakları bize vatan yapan bu kahramanlarımızı şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmamak için ihtiyaç sahipleri ailelerimizin evlerine giriyoruz ve Fatiha istiyoruz. Tüm bağışçılarımıza ve 3 yıldır bu kampanyayı yürüten şubelerimize teşekkür ediyorum " dedi.

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Ramazan, İftar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGŞAV'ın 49 ilde 'İftar Şehidimizden Fatiha Sizden' Projesi büyük ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜGŞAV'ın 49 ilde "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" Projesi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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