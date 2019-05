TÜGVA, 200 bin öğrenciyi kamplarında ağırlayacak

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) gelenekselleşen çalışmalarından olan, her yıl binlerce öğrencinin katıldığı yaz okulu ve doğa kampları için başvurular başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) gelenekselleşen çalışmalarından olan, her yıl binlerce öğrencinin katıldığı yaz okulu ve doğa kampları için başvurular başladı.



TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, yaptığı açıklamada, 81 ilde 420 ilçede eğitimden kişisel gelişime, sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler gibi birçok alanda hizmet verdiklerini ifade etti.

Vakıf için önemli çalışmalarından birinin her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen ortaokullar için yaz okulu, lise öğrencileri için de doğa kampı olduğunu vurgulayan Eminoğlu, "Geçtiğimiz yıl 60 bin ortaokullu öğrencimizi yaz okullarında, yaklaşık 40 bin lise öğrencimizi de doğa kamplarında misafir etmiştik. Bu yıl çıtayı yükselttik. Yaz okullarında 100 bin, doğa kamplarında 100 bin öğrencimizi misafir etmeyi planlıyoruz. Kış döneminde de sömestr tatili ile önümüzdeki yıl yapılacak ara tatiller de olmak üzere toplamda 200 bin öğrenciyi bu kamplardan geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, ortaokul kısmındaki öğrencilerin yatılı olmayıp Milli Eğitim Bakanlığıyla düzenlenen protokol çerçevesinde mevcut okullarda 6 hafta boyunca dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim öğreniminin yanı sıra yüzme, basketbol gibi sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle kendilerini geliştirebildiklerini anlattı.

İstanbul'dan 15 bin öğrenci kamp yaptı

Liseliler için yapılan doğa kamplarında ise geçen yıl sadece İstanbul kapsamında 15 bin öğrencinin ağırlandığını belirten Eminoğlu, yatılı olarak birer hafta kalan öğrencilerin kıl çadırlarda barındıklarını, daha çok doğanın içinde, orman ve deniz kenarında kurulan kamplardan yararlandıklarını söyledi.

Enes Eminoğlu, ailelerin bu kamplara çok ilgi gösterdiğini belirterek, TÜGVA'nın internet sitesi üzerinden duyurularını yaptıklarını, ortaokullar için 12 Haziran'a kadar başvuru yapılabileceğini, 17 Haziran'dan itibaren de İstanbul ve Türkiye genelinde yaz okullarının başlayacağını kaydetti.

Yatılı olan doğa kamplarının ise İstanbul'daki öğrenciler için Edirne Keşan'daki kamp alanında gerçekleştirildiğini, öğrencilerinin tüm masraflarının ücretsiz karşılandığını vurgulayan Eminoğlu, doğa kampı başvurularının da 30 Haziran'da biteceğini dile getirdi.

Ortaokul öğrencilerinin yaz okullarının da ücretsiz olduğunu ifade eden Eminoğlu, yaz okulu ve doğa kamplarında çok farklı gruplardan öğrencilerin katıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Muhafazakar ailelerden tutun da ekonomik seviyesi yüksek veya düşük olan tüm herkese kapılarımız açık. Kamplarımız çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Her kesimden bütün gençlerimize kamplarımızın kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Farklı kesimlerden gelip bizi tanıyıp memnun olanlar bu yıl da kamplara devam etmek istedi. Sayıyı da 100 binden 200 bine çıkarıp, iki katına artırarak bu imkanları daha geniş kitlelere sunmak için gayret gösteriyoruz. Türkiye genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerimizi yaz okulu yapacağımız merkezlerimize, doğa kamplarımıza davet ediyorum. Başvuruları kaçırmasınlar. 200 bin de olsa sayı kısıtlı."

Her türlü etkinlik var

TÜGVA'nın ortaokul öğrencileri için "Bir yaz Bin gelecek" ve lise öğrenciler için "Sen de gel" sloganıyla gerçekleştirdiği yaz okulu ve doğa kamplarıyla öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, merhametli, başarılı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ortaokul yaz okuluna katılacak gençler, güne teorik eğitimle başlayıp öğle yemeğinin ardından mini golf, langırt, futbol, voleybol, mangala, mas güreşi, halat çekme, satranç ve daha birçok eğlenceli faaliyetler yapabilecek.

Lise öğrencilerinin katılacağı doğa kampında ise 17 farklı etkinlik düzenlenecek. Öğrencilerin doğa aktivitelerine katılabilecekleri ve yüzebilecekleri etkinlerde, ayrıca Kuran-ı Kerim, ilmihal ve siyer gibi temel dini bilgileri de öğrenebilecek.

