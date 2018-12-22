Son Dakika Haberleri: Tügva 3. Olağan Genel Kurulu Sona Erdi

Tügva 3. Olağan Genel Kurulu Sona Erdi

5 saat önce

- Salondan görüntüler Plaket takdiminden görüntü İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Tügva 3. Olağan Genel Kurulu Sona Erdi, System.String[]
- Salondan görüntüler
Plaket takdiminden görüntü İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:12 Kaynak: AA

Haliç, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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