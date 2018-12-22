Tügva 3. Olağan Genel Kurulu Sona Erdi
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- Salondan görüntüler Plaket takdiminden görüntü İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:12 Kaynak: AA
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