Tügva '5. Gençlik Buluşması' Diyarbakır'da Yapıldı
1 saat önce
TÜVGA Balıkesir şubesine bağlı gençler Diyarbakır'da '5. Gençlik Buluşması' katıldı.
TÜVGA Balıkesir
şubesine bağlı gençler Diyarbakır
'da '5. Gençlik Buluşması' katıldı. Türkiye
Gençlik Vakfı Balıkesir Üniversite koordinatörlüğü Diyarbakır'da ki Gençlik buluşmasına 50 genç ile katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlendi. Cumhurbaşkanını yakından görme dinleme imkanı bulan gençler salondaki ruh ve coşkudan çok memnun kaldıklarını dile getirdiler. Program öncesinde Diyarbakır turu yapan gençler Dörtayaklı minare, Ongözlü köprü, Suriçi, Hz. Süleyman türbesini ziyaret ettiler.
Diyarbakır programı Şanlıurfa
gezisiyle devam etti. Şanlıurfa'da Balıklıgöl
, Gümrükhanı, Büyükmağara, Seyirtepesi, Kale
çevresini gezdiler.
Gençlik buluşması ile Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerle buluşan Balıkesirli gençler hem yeni kişilerle tanıştılar hem de mini bir doğu turu yaptılar. Gençler TÜGVA Balıkesir'e bu imkanı sağladıkları için teşekkür ettiler. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:33 Kaynak: İHA
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