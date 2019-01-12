Son Dakika Haberleri: Tügva 5 Ocak İller Arası Karete Şampiyonası Yaklaşık 4000 Sporcunun Katılımıyla Başladı

Tügva 5 Ocak İller Arası Karete Şampiyonası Yaklaşık 4000 Sporcunun Katılımıyla Başladı

6 dakika önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilciliği'nin organize ettiği ikinci kez düzenlenen geleneksel 5 Ocak Karate Kurtuluş Kupası etkinliklerinin yaklaşık 400 sporcunun katılımı ile başladı.

Tügva 5 Ocak İller Arası Karete Şampiyonası Yaklaşık 4000 Sporcunun Katılımıyla Başladı, System.String[]
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilciliği'nin organize ettiği ikinci kez düzenlenen geleneksel 5 Ocak Karate Kurtuluş Kupası etkinliklerinin yaklaşık 400 sporcunun katılımı ile başladı.

Etkinliğin açılış seremonisine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ak Parti Adana Milletvekili Abdullah doğru katıldı. Vali Demirtaş, minik sporculara başarı temennisinde bulundu ve Türk sporuna katkılarından dolayı TÜGVA'yı kutladı.

ccTürkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 4000 civarında sporcunun katılımı ile 11-13 Ocak tarihleri arasında 3 gün sürecek olan organizasyon, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda başladı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği şampiyona için spor salonu dışında etkinlik alanı kuruldu.

Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Emrah Sancar, "TÜGVA Adana ailesi olarak değişen ve gelişen dünyanın dinamik enerjik ve aksiyoner gençlerin omuzlarında mamur edileceğinin bilincindeyiz. Spordan kültüre, sanattan bilime, teknolojiden eğitime her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Ortaokuldan, liseye, üniversiteden, iş dünyasına, bütün gençliği kucaklamak; üreten, proje geliştiren, fikirler oluşturan her kardeşimize bir fırsat sunmak ve dahi geleceğin şuurlu neslini yetiştirmek gayesiyle bu tür organizasyonları canı yürekten destekliyor ve sayısını artırmak adına gayret sarf ediyoruz" dedi.

Seremoninin ardından minik sporcular müsabakalarına çıktı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:03 Kaynak: İHA

Spor
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