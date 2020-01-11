TÜGVA Adana'dan karate şampiyonası - Son Dakika
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TÜGVA Adana'dan karate şampiyonası

6 saat önce

Adana'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

TÜGVA Adana'dan karate şampiyonası, System.String[]

Adana'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş Kupası müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğin önemine değindi.


TÜGVA Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar da organizasyonu 3. kez Adana'da düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek tüm sporculara başarılar diledi.


Konuşmaların ardından müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları sunuldu. 25 ilden bin 411 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon yarın sona erecek. - ADANA

Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
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