TÜGVA Antalya'nın 2'nci Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜGVA Antalya'nın 2'nci Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

TÜGVA Antalya'nın 2'nci Olağan Genel Kurulu yapıldı

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya temsilciliği 2'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

TÜGVA Antalya'nın 2'nci Olağan Genel Kurulu yapıldı, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya temsilciliği 2'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) 19'uncu Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplantıda, vakıf temsilciliği tarafından yapılan çalışmalar ve planlamalar anlatıldı.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer, Türkiye genelinde teşkilatlanarak büyük bir aile olduklarını kaydetti.

TÜGVA Antalya Temsilcisi İbrahim Dağlı ise 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecek gençleri yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Faaliyet raporunun sunulmasının ardından seçime geçildi. Seçimde, İbrahim Dağlı ile yola devam etme kararı alındı.

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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