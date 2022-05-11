TÜGVA verilerinin tahrif edilerek sızdırılmasına ilişkin dava - Son Dakika
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TÜGVA verilerinin tahrif edilerek sızdırılmasına ilişkin dava

11.05.2022 15:54
TÜGVA verilerinin tahrif edilerek sızdırılmasına ilişkin dava

Hukuksuz şekilde ele geçirdiği Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) verilerini değiştirip sızdırarak sosyal medyada yayınladığı iddia edilen firari sanık Cihan Yücel ile yargılanan tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu tahliye edildi.

Hukuksuz şekilde ele geçirdiği Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) verilerini değiştirip sızdırarak sosyal medyada yayınladığı iddia edilen firari sanık Cihan Yücel ile yargılanan tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu tahliye edildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Aydoğdu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, firari sanık Cihan Yücel ile müşteki-mağdur TÜGVA'yı avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan sanık Aydoğdu, 6 aydır tutuklu olduğunu ve bu sürenin 4 ayının iddianame hazırlanmadan geçtiğini söyledi.

Firari sanık Cihan Yücel ile bağlantısı olduğu iddiasının ispatlanamadığını belirten Aydoğdu, "Türkiye Gençlik Vakfı'nın bilgilerini sızdırdığım, mağdur oldukları iddiası vardır. Hangi bilgileri sızdırdığım ortaya konulmamışken yargılamam devam etmektedir. 2021 yılında, 2018 yılında bulunan bilgileri sızmam mümkün değildir. Kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, iki paylaşımının bulunduğunu belirterek, "Bu konuda da pişmanım. Paylaşımlarım kişisel veri de değildir. Dosyadaki inceleme raporu manipülasyondan ibarettir. Suçlu yaratılmaya çalışılmaktadır. Türkiye Gençlik Vakfı'nın muhtelif kademelerinde görevde bulundum. Görevde bulunurken bana gelen birçok bilgi paylaşımı oldu." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

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Sanık Ramazan Aydoğdu'nun tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar veren mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Sanığın bulunduğu kademe ve görevleri ile çalıştığı tarihlerin tespit edilmesi için TÜGVA'ya yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 12 Kasım 2021'de bir ihbar gönderildiği aktarılıyor.

Şüpheliler hakkında, "Sosyal medyada yayınlanan asılsız haberleri 'metcihan' isimli Twitter kullanıcısı olan gazeteciye servis edenlerin il spor müdürlüğünde çalışan Ramazan Aydoğdu olduğunu ortak arkadaşımızdan duydum. Harddiski de varmış, bilgileri evinde saklıyormuş, gözü gibi bakıyormuş." şeklindeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, Ramazan Aydoğdu'nun 19 Kasım 2021'de gözaltına alındığı anlatılıyor.

İddianamede, dijital materyallerde yapılan incelemede "tugvabelgeleri" adlarıyla 3 mail adresi ile şahsın Twitter'da da "tugvabelgeleri" ismiyle hesap açtığının tespit edildiği ifade edilerek, Aydoğdu'nun materyallerinde, TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirilen vakıf belgelerine ait kısa yolların bulunduğu, bir USB belleğin imajında, "metcihan" isimli Twitter kullanıcısının (Cihan Yücel) TÜGVA yönetici ve çalışanlarına ait olduğunu belirttiği WhatsApp sohbetlerine ait orijinal görseller olduğu değerlendirilen ekran resimlerinin yer aldığı kaydediliyor.

TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirilen vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı belirtilen Aydoğdu'nun bunları manipüle edip değiştirerek şüpheli Cihan Yücel'e gönderdiği anlatılan iddianamede, sanıklar Yücel ve Aydoğdu'nun kişisel veri belgelerini fikir, eylem birliği içerisinde, maddi iştirak halinde hareket ederek herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaştığı öne sürülüyor.

İddianamede, Aydoğdu'nun, zincirleme şekilde "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" ve zincirleme şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yücel'in ise zincirleme şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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