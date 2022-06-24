TÜGVA belgelerinin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin davada dosya bilirkişiye gönderildi - Son Dakika
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TÜGVA belgelerinin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin davada dosya bilirkişiye gönderildi

24.06.2022 14:52
TÜGVA belgelerinin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin davada dosya bilirkişiye gönderildi

TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen belgelerin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada dosya bilirkişiye gönderildi.

TÜGVA'dan hukuka aykırı şekilde ele geçirilen belgelerin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada dosya bilirkişiye gönderildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) belgelerini hukuksuz şekilde ele geçirerek, değiştirip sızdırdığı iddiasıyla yargılanan sanıklar Cihan Yücel ile Ramazan Aydoğdu'nun davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ramazan Aydoğdu hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Türkiye Gençlik Vakfı avukatları ile sanıkların avukatları da katıldı. Mahkemede, ara karar gereği vakfa sorulan sorulara yanıt geldiği, sanık Aydoğdu'nun gönüllü olarak 2015-2017 arasında üniversite koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen komisyon çalışmalarında bölge sorumlusu olarak, 2017-2018 arasında ise teşkilat koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen komisyon çalışmalarında 1 ve 2. Bölge sorumlusu olarak aktif görevlerde bulunduğu aktarıldı.

"Görev yaptığım süre içinde hiçbir şekilde sızma girişiminde bulunmadım"

Duruşmada savunma yapan sanık Ramazan Aydoğdu, "Ben 2019'un sonuna doğru görevi bıraktığımda, il-ilçe atamalarından sorumlu teşkilat başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. Pek çok belge ürettim, sorumluluk alanımın içeriğine ilişkin elimde bilgi, belge bulunmaktadır. Görev yaptığım süre içinde hiçbir şekilde sızdırma girişiminde bulunmadım. Bunun dışında, hakkımdaki idari soruşturma lehime sonuçlandı, görevime dönmeyi bekliyorum" dedi.

Duruşmada müşteki avukatları, önceki beyanlarını yinelediklerini söyleyerek dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep ettiler. Sanık avukatları ise 6 bilirkişinin dosyadan somut bir bilgi ve belge sunmadan çekildiğini belirterek yeniden bir bilirkişi raporu alınmasını talep ettiler. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dosyanın bilirkişiye gönderilmesini ve sanık Ramazan Aydoğdu hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme, dosyanın bilirkişi listesinden re'sen seçilecek bilirkişiye gönderilmesine ve sanık Aydoğdu'nun adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca, bilirkişi listesinden re'sen seçilerek mazeret dilekçesi sunan bilirkişiler hakkında gereğinin yapılması için T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulu'na müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ramazan Aydoğdu'nun, TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde ettiği vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı, haksız şekilde elde edilen dosyaları manipüle ederek ve değiştirerek şüpheli Cihan Yücel isimli şahsa gönderdiği yer aldı. İddianamede bu nedenle, şüpheli Ramazan Aydoğdu hakkında zincirleme şekilde 'bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede diğer şüpheli Cihan Yücel hakkında ise zincirleme şekilde 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

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Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin 'Hizmette 3. Yıl' sunumunda konuştu Açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin 'Hizmette 3. Yıl' sunumunda konuştu Açıklaması Son dakika haberi: TÜGVA DAVASINDA DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ Son dakika haberi: TÜGVA DAVASINDA DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ
Kaynak: İHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Ramazan Aydoğdu , İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TÜGVA belgelerinin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin davada dosya bilirkişiye gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜGVA belgelerinin değiştirilerek sızdırılmasına ilişkin davada dosya bilirkişiye gönderildi - Son Dakika
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