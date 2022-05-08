TÜGVA binası önüne el yapımı bomba bırakan terörist tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

TÜGVA binası önüne el yapımı bomba bırakan terörist tutuklandı

08.05.2022 20:04

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan şüphelinin sorgusu bitti. Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütüne mensup olduğu ve patlayıcıyı bıraktığı belirlenen Besra Y. karakoldaki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütünün Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA temsilciliğine yönelik zaman ayarlı bomba eylemini gerçekleştiren şüpheli Besra Y. ile onunla irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheli Kazım K'nin, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan eylemi gerçekleştiren Besra Y. tutuklandı. Şüpheli Kazım K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

BİRER GÜN ARAYLA YAKALANDILAR

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan Besra Y, 26 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Şüpheliyle irtibatlı olduğu değerlendirilen Kazım K. da bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

AİLESİNİN DE TERÖR BAĞLANTISI BULUNDU

İstanbul'da yaşadığı belirlenen Besra Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edilmiş, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca şüphelinin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlenmişti. Teröristin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edilmişti.

YORUMLAR
500
İstanbul'daki TÜGVA temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist tutuklandı İstanbul'daki TÜGVA temsilciliği önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist tutuklandı

Gaziosmanpaşa, Bomba, Terör, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA binası önüne el yapımı bomba bırakan terörist tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
20:00 Temel Karamollaoğlu sığınmacılarla ilgili yaşanan tartışmalar hakkında konuştu: Nefret dolu söylemlerden vazgeçilmeli
19:52 Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu
19:31 G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:18 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 20:11:13. #1.12#
SON DAKİKA: TÜGVA binası önüne el yapımı bomba bırakan terörist tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement