TÜGVA binasına bombalı saldırıda şüpheliye 60 yıla kadar hapis istendi (1) - Son Dakika
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TÜGVA binasına bombalı saldırıda şüpheliye 60 yıla kadar hapis istendi (1)

11.10.2022 16:03
TÜGVA binasına bombalı saldırıda şüpheliye 60 yıla kadar hapis istendi (1)

GAZİOSMANPAŞA'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasına el yapımı bombayla saldırı düzenlediği iddiasıyla tutuklanan Besra Yalçın hakkındaki soruşturma tamamlandı.

GAZİOSMANPAŞA'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasına el yapımı bombayla saldırı düzenlediği iddiasıyla tutuklanan Besra Yalçın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Besra Yalçın hakkında 60 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliği "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 21 Nisan 2022 günü saat 05.55 sıralarında TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciğinde patlama meydana geldiği belirtildi. Olay yerini gösteren kameraların incelenmesi neticesinde saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibariyle kadın görünümlü, yüzü kapalı olan çarşaflı şüpheli bir şahsın vakfın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp ayrıldığı tespit edildiği anlatıldı. Vakfın içi kontrol edildiğinde sol tarafta bulunan koridor açıklık alanda camların kırılmış olduğu ve duvar izolasyonunun patlamadan kaynaklı zarar gördüğü belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ilk incelemede patlamaya neden olan cismin, el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğu anlaşıldığı kaydedildi. Şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra  Cengiz Topel Caddesi önünden İETT otobüsüne bindiği, Halkalı'da Çamlık Parkı içerisinde bulunan iki çöp kovasına üzerinde bulunan kıyafetleri attığı, kıyafetler üzerindeki kriminal inceleme yaptırıldığı, geniş çaplı kamera çalışmaları sonucunda şüpheli Besra Yalçın'ın eylemi gerçekleştirdiği tespit edildiği ifade edildi. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğunun tespit edilen şüpheli Yalçın, operasyon sonucunda 26 Nisan 2022 günü saat 14.40 sıralarında yakalandığı anlatıldı.

ÖRGÜTSEL TALİMATLARA RİAYET ETTİŞüpheliden ele geçirilen hafıza kartında yapılan dijital inceleme tutanağında, terör örgütlerinin eylem öncesi ve sonrasındaki hareket tarzları belirtilmiş olduğu belgeler bulunduğu, şüphelinin olay sonrasında kamera takibinden kurtulmak amacıyla 4 farklı ilçede farklı toplu taşıma araçları kullandığı, "Bu yüzden eylem yapmadan önce arınma noktasından Ali girip eylemi Veli olarak yapmalıyız" talimatına uyarak olayı koyu renkli çarşaflı elbiseyle gerçekleştirdikten sonra çarşafı çıkararak sırasıyla 3 kez kıyafet değiştirdiği örgütsel talimatlara birebir riayet ettiği iddianamede yer aldı.Kendi Notlarım başlıklı bölümde şüpheli Yalçın'ın, 2019 ve 2020 yıllarında Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan toplamda 6 adet yurtdışı çıkış kaydının olduğu tespit edildiği, şüphelinin terör örgütlerinin kamplarında verilen silah ve patlayıcı maddeler ile ilgili eğitimini almış olabileceği değerlendirildiği de kaydedildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Şüpheli Besra Yalçın'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı Madde Kullanma" suçlarından 23 yıl 9 aydan 60 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul 27. ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.


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TÜGVA BİNASINA BOMBALI SALDIRI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI TÜGVA BİNASINA BOMBALI SALDIRI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI Son dakika haberi! İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı: (1) Son dakika haberi! İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı: (1)
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA binasına bombalı saldırıda şüpheliye 60 yıla kadar hapis istendi (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜGVA binasına bombalı saldırıda şüpheliye 60 yıla kadar hapis istendi (1) - Son Dakika
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