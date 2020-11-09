TÜGVA Bodrum üyelerinden İzmir'deki depremzelere yemek ikramı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bodrum İlçe Temsilciliği üyeleri, İzmir'deki depremzedeler için hazırladıkları yemekleri ikram etti.

TÜGVA Bodrum İlçe Temsilciliğinden yapılan açıklamada, afet koordinasyonla irtibat halinde olan vakıf üyelerinin, depremzedeler için hazırladıkları yemeklerin dağıtımının yapıldığı belirtildi.

TÜGVA Bodrum İlçe Temsilcisi Enes Yılmaz, vakıf gönüllüleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.