Son Dakika Haberleri: TÜGVA Bulancak temsilciliğinden drone kursu
Son Dakika Güncel TÜGVA Bulancak temsilciliğinden drone kursu

TÜGVA Bulancak temsilciliğinden drone kursu

13 dakika önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulancak İlçe Temsilciliği tarafından drone eğitimi düzenleneceği bildirildi.

TÜGVA Bulancak temsilciliğinden drone kursu, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulancak İlçe Temsilciliği tarafından drone eğitimi düzenleneceği bildirildi.

İlçe temsilcisi Ubeydullah Göktekin, yaptığı yazılı açıklamada, Bulancak Belediyesi ile ortak yürütülen proje kapsamında 20 kişiye eğitim verileceğini belirtti.

Göktekin, 9- 10 Kasım'da gerçekleştirilecek kursta başarılı olacaklara İHA pilot sertifikası verileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"TÜGVA olarak Bulancak önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde ücretli ve ulaşımı zor olan programları Bulancak gençliğine ücretsiz ve kolay ulaşılabilir şekilde sunuyoruz. Bu vesileyle Bulancaklı gençlerimizi Türkiye'nin en yenilikçi, yeni nesil gençlik vakfı olan TÜGVA'mıza ve açacağımız drone kursuna bekliyoruz."

Bulancak, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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