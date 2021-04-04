TÜGVA Bursa Temsilciliği'nden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

TÜGVA Bursa Temsilciliği'nden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
04.04.2021 20:33
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Temsilciliği, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Temsilciliği, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.
TÜGVA Bursa Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, meşru devlet ve millet iradesine, 28 Şubat artığı zihniyetin açıkça başkaldırışı olan bazı amirallerin bildirisini, Türkiye gençlerinin kınadığı belirtildi.
Açıklamada, "Eski Türkiye heveslileri bilsinler ki artık yeni ve güçlü Türkiye vardır. Türkiye'nin gençleri de devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın dimdik yanındadır. Boşa kürek çekenlerin, kaos hevesleri de kursaklarında kalacaktır." denildi.
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