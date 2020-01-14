'TÜGVA Çizimlerle 40 Hadis Yarışması'nda ödüller dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'TÜGVA Çizimlerle 40 Hadis Yarışması'nda ödüller dağıtıldı - Son Dakika

'TÜGVA Çizimlerle 40 Hadis Yarışması'nda ödüller dağıtıldı

6 saat önce

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Temsilciliği'nce düzenlenen kültür- sanat etkinliği kapsamında, 'Çizimlerle 40 Hadis Yarışması'nda dereceye giren ve 'Enderun Okulu' programına katılan öğrencilere, sertifika ve ödülleri verildi.

'TÜGVA Çizimlerle 40 Hadis Yarışması'nda ödüller dağıtıldı, System.String[]

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Temsilciliği'nce düzenlenen kültür- sanat etkinliği kapsamında, 'Çizimlerle 40 Hadis Yarışması'nda dereceye giren ve 'Enderun Okulu' programına katılan öğrencilere, sertifika ve ödülleri verildi.

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan, TÜGVA  Ege Bölge Temsilcisi Abdülhamit Balta, TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Öndeş'in yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Programda protokol üyeleri, konuşma yaptı ardından 'Çizimlerle 40 Hadis Yarışması'nda dereceye giren ve 'Enderun Okulu' programına katılan öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi. Etkinlik, 'Dilsiz' filminin oyuncuları, yapımcısı ve yönetmeninin söyleşisi ve gençlere kitap dağıtımıyla sona erdi. Gençlerin hadislerle ilgili yaptığı resimleri katılımcılar, ilgiyle inceledi.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:52 Kaynak: DHA
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