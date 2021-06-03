TÜGVA Dalaman temsilciliğine Adem Gümüş atandı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA ) Dalaman İlçe Temsilciliği görevine Adem Gümüş getirildi.

TÜGVA Dalaman İlçe Temsilcisi Adem Gümüş, vakfın misyonuna uygun projeler yaparak Dalaman'da çeşitli sosyal aktivitelerde bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

TÜGVA'nın, Türkiye genelinde eğitim başta olmak üzere birçok alanda faaliyetleri bulunduğunun altını çizen Gümüş, "Bizler Dalaman'da 'Gençliğin Geleceği, Geleceğin Gençliği' sloganıyla çalışmalar yapacağız. Unutmayalım gençlik sahip olunmaya değer tek şeydir. Gençlerin yetişmesine önem veren ve beni bu göreve layık gören Muğla TÜGVA İl Başkanımız İbrahim Ertaş olmak üzere bu yolda yürüyen tüm arkadaşlara teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA