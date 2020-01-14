TÜGVA'dan 82 öğrenciye mont ve bot yardımı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam TÜGVA'dan 82 öğrenciye mont ve bot yardımı - Son Dakika

TÜGVA'dan 82 öğrenciye mont ve bot yardımı

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, öğrencilere kışlık giyecek dağıtımı gerçekleştirildi.

TÜGVA'dan 82 öğrenciye mont ve bot yardımı, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, öğrencilere kışlık giyecek dağıtımı gerçekleştirildi.


Türkiye Gençlik Vakfı Ordu İl Temsilciliği Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından, 'Bir bot, bir mont' kampanyası düzenlendi. Program dahilinde Ordu'nun Akkuş ilçesi Koçcuvaz Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun 82 mevcutlu tüm öğrencilerine bot ve mont dağıtıldı.


Türkiye Gençlik Vakfı Ordu İl Temsilciliği Ortaokul Koordinatörü Murat Teyyare, öğrencilere iyiliği aşılamak adına mücadele verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, diğer okullarda da yardım kampanyasını sürdürmeyi temenni ettiklerini söyledi. Teyyare, "Hayat paylaşınca, sevince güzel. Çocuklarımıza iyiliği öğretmek için mücadele vermeliyiz. Onlar bizim gelecekteki nesillerimiz bu iyilik kervanı hiç durmasın artarak devam etmesi temennisinde bulunuyorum. TÜGVA Ortaokul Koordinatörlüğü olarak her öğrencimizle iletişim halinde olmak için yaz okulu, icahathane, kitap kurdu gibi etkinliklerimiz de bulunmaktadır. İnşallah diğer ilçelerimizde bulunan her ilk ve ortaokulda da buna benzer etkinliklerimiz artarak çoğalması temennisinde bulunuyorum" dedi.


Etkinlik kapsamında öğrenciler ile çeşitli oyunlar da oynandı. - ORDU

Türkiye, Akkuş, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
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