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TÜGVA'dan ABD'nin BM Güvenlik Konseyi Veto Kararına Tepki - Son Dakika
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TÜGVA'dan ABD'nin BM Güvenlik Konseyi Veto Kararına Tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes kararını veto etmesine tepki gösterdi. Mardin TÜGVA Teşkilatı liderliğinde bir araya gelen bir grup, yatsı namazında buluşarak ABD'nin veto kararına tepkilerini dile getirdi. TÜGVA Mardin İl Teşkilat Koordinatörü İslam Nas, Amerika'nın İsrail'in katliamına ortak olduğunu ve bu durumun Amerika tarihine kara bir leke olarak yazıldığını ifade etti.

TÜGVA\'dan ABD\'nin BM Güvenlik Konseyi Veto Kararına Tepki
11.12.2023 - 22:03,  Güncelleme: 22:22
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes kararını veto etmesine karşı tepkisini gösterdi.

Mardin TÜGVA Teşkilatı liderliğinde bir araya gelen bir grup, Şakir Nuhoğlu Camii'nde yatsı namazında buluşarak ABD'nin veto kararına karşı tepkilerini dile getirdi.

Kılınan yatsı namazının ve edilen duaların ardından grup, Mardin 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda basın açıklaması düzenledi.

TÜGVA Mardin İl Teşkilat Koordinatörü İslam Nas, tarafından okunan basın açıklamasında, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğu vurgulandı.

İsrail tarafından son 68 günde ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 18 bin masum insanın katledilerek şehit edildiğini dile getiren Nas, şöyle dedi:

"Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil, katledilen masum insanlardır.

Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının alt üst edildiği bu saldırılar, şüphesiz bir soykırımdır. Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir.

Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir." dedi.

ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini dile getiren Nas, "Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu red kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan Siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz."

"Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır." diyen İslam Nas, sözlerine şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu red kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.

Dünya Amerika'ya hükmeden Siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir."

Nas, son nefeslerine kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacaklarını, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi

Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - İnsan Hakları
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Son Dakika İnsan Hakları TÜGVA'dan ABD'nin BM Güvenlik Konseyi Veto Kararına Tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜGVA'dan ABD'nin BM Güvenlik Konseyi Veto Kararına Tepki - Son Dakika
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