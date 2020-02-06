TÜGVA'dan AFAD'a ziyaret - Son Dakika
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TÜGVA'dan AFAD'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcisi Eren Çalışkan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü ziyaret etti.

TÜGVA'dan AFAD'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcisi Eren Çalışkan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü ziyaret etti.


AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, makamında ziyaret eden TÜGVA Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcisi Eren Çalışkan'a afet ve acil durum çantası hediye ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Eren Çalışkan, Bilecik, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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