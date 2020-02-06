TÜGVA'dan AFAD'a ziyaret - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcisi Eren Çalışkan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü ziyaret etti.



AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, makamında ziyaret eden TÜGVA Bilecik Özel Eğitim Okulu temsilcisi Eren Çalışkan'a afet ve acil durum çantası hediye ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK