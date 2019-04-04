Tügva'dan Başkan Arı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Temsilcisi Oğuzhan Alkan başkanlığındaki TÜGVA gençliği, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek, belediye başkanlığının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Temsilcisi Oğuzhan Alkan başkanlığındaki TÜGVA gençliği, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek, belediye başkanlığının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk gençliğinin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak gibi temel hedefleri kendine ilke edinmiş Türkiye Gençlik Vakfı'nın bu güne kadar ortaya koyduğu çalışmalarla örnek oluşturduğuna dikkat çekti. Arı, Nevşehir'de de hedeflenen düzeydeki başarının ortaya konulması için gençlerin her daim yanında olacağına vurgu yaparak, gençlere çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.



Türkiye Gençlik Vakfı Nevşehir Temsilcisi Oğuzhan Alkan' da, TÜGVA'nın geleceğin Türkiye'sine omuz verecek ve her alanda bilgi düzeyine ulaşmış gençlerin yetişmesi yönünde etkin bir misyon üstlendiğini dile getirdi. Alkan, TÜGVA gençliği olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya başarı dileklerini iletti. - NEVŞEHİR

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