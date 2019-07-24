TÜGVA'dan bisiklet etkinliği

Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulancak
İlçe Temsilciliği tarafından bisiklet etkinliği düzenlendi.
Yaz okulu kapsamında gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 200 çocuk ve genç katıldı.
İlçe temsilcisi Ubeydullah Göktekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen etkinliğin bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendiğini söyledi.
Göktekin, gelecek yıllarda da etkinliğin sürdürüleceğini aktararak, "Biz bisikleti çok sevdik, seviyoruz ve her fırsatta gençlerimizi bisikletle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bisiklet kullanımı hem çevresel etkiler hem de sağlıklı bir hayat için çok önemli. Kullanımını özendirmek ve artırmak için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.