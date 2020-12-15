TÜGVA'dan "Çizimlerle 40 Hadis" yarışması - Son Dakika

TÜGVA'dan "Çizimlerle 40 Hadis" yarışması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Burdur İl Temsilciliği, ortaokul öğrencilerine yönelik "Çizimlerle 40 Hadis" yarışmasının başvurularının başladığını bildirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Burdur İl Temsilciliği, ortaokul öğrencilerine yönelik "Çizimlerle 40 Hadis" yarışmasının başvurularının başladığını bildirdi. Türkiye Gençlik Vakfı Burdur İl Temsilcisi Yunus Taşkesen, yaptığı yazılı açıklamada, genel merkezlerinin koordinesinde öğrencilerin hayatlarına yön verdiğini düşündükleri hadisi çizerek anlatabilmelerini hedefleyen bir yarışma planlandığını kaydetti. Gençlerin bu vesileyle 40 Hadis-i Şerifi okuyup anlayacağını ve çizimle birini anlatacağını aktaran Taşkesen, "Kaybedenin olmadığı bir yarışma olacak. Sevgili gençler, start verildi, şimdi sıra sizde. Hayal dünyanızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. Yarışma katılmak isteyenler 14 Şubat'ta kadar www.tugva.org.tr'den başvuru yapabilecek.

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