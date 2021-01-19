TÜGVA'dan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilcisi Metehan Hacımustafaoğlu ve beraberindekiler, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Hacımustafaoğlu, TÜGVA Çubuk Temsilcisi Ali Vardar, vakıf üyeleri Mazhar Aydoğan, Muammer Polat ve Osman Karaca ile Demirbaş'a TÜGVA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Vakfın kuruluş amacından bahseden Hacımustafaoğlu, daha çok gence hizmet edebilmek amacıyla Ankara'da yeni bir merkez açmaya hazırlandıklarını söyledi.

Çubuk'un kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Hacımustafaoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak gelenek ve göreneklerine bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, çalışkan, iyi ahlaklı bir gençlik yetiştirmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Çubuk bizim için çok önemli. Çubuk çok önemli genç nüfusa sahip ilçelerimizden birisidir. Bu kapsamda TÜGVA ailesine verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz."

Türkiye'nin geleceği için en önemli güç kaynağının gençler ve gençlerin taşıdığı milli ruh olduğunu anlatan Demirbaş ise, şunları kaydetti:

"Gençlik bizim geleceğimizdir. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda gençleri odak noktamıza alıyoruz. Yarı olimpik yüzme havuzu, kütüphane, kültür merkezi, spor kompleksi, bisiklet yolu gibi çok sayıda gençlerimize yönelik projelerimizi inşallah 2021 yılında hayata geçireceğiz. Şunu iyi biliyoruz ki gençlerimiz için çalışmalar yapmasak geleceğimizi kaybederiz. Sizleri de bu tür önemli projelerin içerisinde olduğunuz için tebrik ediyorum. Ayrıca vakfın çalışmalarına destek vermeye her zaman hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."