TÜGVA'dan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyaret - Son Dakika

TÜGVA'dan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

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Valilik makamında gerçekleşen ziyarette; görüşmelerin samimi bir ortam içerisinde gerçekleşti ve 'Eskişehir'deki gençler için gelecekte neler yapılabilir' konusunda istişarelerde bulunuldu. TÜGVA Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert; TÜGVA'nın Eskişehir'de yürüttüğü faaliyetler ve çalışmaları hakkında Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a bilgiler verdi.


Ziyaretleri nedeniyle; TÜGVA Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Erol Ayyıldız, 'TÜGVA'nın Eskişehir'deki çalışmalarında başarılar' diledi.


Ziyaret sonunda; TÜGVA Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert, Vali Ayyıldız'a rahle taktim etti. - ESKİŞEHİR

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Fatih, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam TÜGVA'dan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyaret - Son Dakika

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