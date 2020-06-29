TÜGVA'dan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a ziyaret - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.



Valilik makamında gerçekleşen ziyarette; görüşmelerin samimi bir ortam içerisinde gerçekleşti ve 'Eskişehir'deki gençler için gelecekte neler yapılabilir' konusunda istişarelerde bulunuldu. TÜGVA Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert; TÜGVA'nın Eskişehir'de yürüttüğü faaliyetler ve çalışmaları hakkında Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a bilgiler verdi.



Ziyaretleri nedeniyle; TÜGVA Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Erol Ayyıldız, 'TÜGVA'nın Eskişehir'deki çalışmalarında başarılar' diledi.



Ziyaret sonunda; TÜGVA Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert, Vali Ayyıldız'a rahle taktim etti. - ESKİŞEHİR