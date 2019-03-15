Tügva'dan Ezana Yapılan Saygısızlığa Tepki

Eskişehir'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de geçekleşen olaylara, İsrail gerginliğine ve Yeni Zelanda'da meydana gelen silahlı saldırıya tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi.

Eskişehir'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de geçekleşen olaylara, İsrail gerginliğine ve Yeni Zelanda'da meydana gelen silahlı saldırıya tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi.



Basın açıklamasında ilk önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de ezana saygısızlık ile ilgili konuşan TÜGVA Eskişehir Şube Başkanı Fatih Sert, " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur" ifadelerini kullandı.



" Mescid-i Aksa'da bir vakit ezan okunmuyor"



Daha sonra Mescid-i Aksa'da ezan sesinin kısıldığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Diktatör' ithamını kınadıklarını aktaran Fatih Sert, "Aynı şekilde, en ufak zerresinde bir acı olduğunda içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa'mızda bir vakit ezan okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından bebek katili Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza 'Diktatör' ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi öfkemizi körükledi" şeklinde konuştu.



"Hain saldırıyı lanetliyoruz.



Cuma namazı sırasında Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan silahlı saldırı hakkında da konuşan TÜGVA Eskişehir Başkanı Sert, "Bu sabah, aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimizin ve yaralımızın olduğunu öğrendik. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamafobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

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