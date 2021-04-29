TÜGVA'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırıkkale İl Temsilciği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine verilmesi için 71 hediye çekini Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'ye teslim etti.

TÜGVA Kırıkkale İl Temsilcisi Çağrı Parlak, Tüfekçi'yi ziyaretinde yaptığı açıklamada, ramazan ayının, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumda yoğunluk kazandığı, ibadet hayatının zenginleştiği bir ay olduğunu belirtti.

Kendilerinin de bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle işinden ayrılan veya ihtiyaç sahibi olan aileler için bir şeyler yapmak istediklerini anlatan Parlak, şunları kaydetti:

"Vakıf olarak süreç içerisinde yardımlarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimize desteklerimiz yıl boyu periyodik devam ediyor. Ancak ramazan ayında yapılan yardımın ayrı bir önemi ve bereketi var. Ramazanın bereketini, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım eli uzatarak birlikte paylaşma düşüncesi ve üyelerimizin desteği ile hazırlanan ramazan hediye çeklerimizi 71 ailemize Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Tüfekçi aracılığıyla ulaştıracağız."